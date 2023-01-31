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التقديم بداية من الأحد المقبل

وظائف مؤقتة في رئاسة شؤون الحرمين لموسم رمضان

2023-01-31 الساعة 7:47
وظائف مؤقتة في رئاسة شؤون الحرمين لموسم رمضان
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية، عن توفر وظائف مؤقتة للسعوديين والسعوديات، للعمل بالمسجد الحرام، والمسجد النبوي خلال موسم رمضان لهذا العام 1444هـ.

شروط التقديم

وقالت رئاسة شؤون الحرمين إن التقديم يبدأ يوم الأحد الموافق 14-07-1444هـ، لمدة 3 أيام على أن تتوافر في المتقدم الشروط التالية:

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– سعودي الجنسية.

– ألا يكون على رأس عمل آخر.

– أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

وأضافت أن رابط التقديم سوف يتاح يوم الأحد المقبل بموقع الرئاسة.

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