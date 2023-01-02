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بعد أن نفذا الكثير من الأعمال التطوعية

وفاة أردنيين بينهما ناشط اجتماعي بحادث سير مروع في أول أيام 2023

2023-01-02 الساعة 1:21
وفاة أردنيين بينهما ناشط اجتماعي بحادث سير مروع في أول أيام 2023
المواطن - فريق التحرير

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بدأ عام 2023 على عكس ما تمنى أهل الشابين الأردنيين عماد عليان، وصديقه عيسى جرادات، واللذان توفيا بحادث سير مروع وقع في محافظة جرش شمالي الأردن.

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حزن

وخيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد رحيل الناشط الاجتماعي عماد عليان، حيث نعته الكثير من المنظمات الدولية والجمعيات الخيرية المختصة بشؤون المرأة والأطفال، متذكرين مناقب الراحل الذي نشط في العمل التطوعي.

أما صديقه عيسى فكان له نفس المصير، وتقاسم محبوهما الحزن والدموع بعد أن نفذا الكثير من الأعمال التطوعية معًا.

وكان الراحلان متطوعين في هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية في محافظة جرش.

ويعد هذا الحادث هو الأول الذي يحدث في عام 2023 والذي تسبب بوفاة شخصين.

وتعاملت غرفة عمليات مديرية شرطة جرش مع حادث تدهور مركبة نتج عنه وفاتان، حيث وقع الحادث تحديدًا بمنطقة المجر، وتم إجلاء الوفيات إلى مستشفى جرش الحكومي، وفقًا للعربية نت.

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