وفاة ابن جورج وسوف عقب جراحة تكميم معدة

فُجع سلطان الطرب جورج وسوف، فجر اليوم السبت، بوفاة ابنه وديع إثر تداعيات جراحة تكميم المعدة، حيث كان من المفترض أن تكون جراحة بسيطة، إلا أنها تسببت في وفاة الشاب وديع.

خبر الوفاة

جاء خبر الوفاة بعد ساعات من إعلان العائلة نقل الشاب الراحل إلى أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت بحالة حرجة إثر عملية تكميم المعدة التي كان قد خضع لها منذ أكثر من أسبوع.

وعلى الرغم من إعلان نجاح العملية حينها فإن وديع تعرض لنزيف داخلي أودى بحياته.

دمعة العين

وقد انتفضت وسائل التواصل الاجتماعي حزناً بعد إعلان الوفاة، ورثى عدد كبير من المشاهير الراحل.

وأعاد رواد مواقع التواصل تداول مقطع فيديو للمطرب جورج وسوف يتحدث عن ابنه الراحل وديع قبل وفاته بفترة طويلة، حيث قال سلطان الطرب في اللقاء: هيدا دمعة عيني، هيدا حبيب القلب من جوة.. هيدا الحنين تبعي، هيدا الغالي وديع.. أنا أبو وديع.

يذكر أن آخر إطلالات الفنان جورج وسوف كانت بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة، حيث أحيا صاحب “روحي يا نسمة” حفلاً موسيقياً ضخمًا بعنوان Trio Night، إلى جانب العديد من نجوم الموسيقى من الوطن العربي، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي.