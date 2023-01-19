وفاة الممثل الكوميدي السوري عزيز

توفي، اليوم الخميس، الفنان الكوميدي السوري عزيز، عن عمر ناهز 27 عامًا، بعدما اشتهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأداء المقاطع المضحكة والإعلانات.

ووُلد عزيز في الرياض بالسادس والعشرين من شهر يوليو عام 1995 ميلاديًّا، وهو سوري الأصل، ويعتبر من الشخصيات الكوميدية المشهورة في المملكة.

وظل عزيز يعاني من مرض في الهرمونات أثّر على النمو الجسدي له، وقد كان يعاني من هذا المرض منذ أن ولد، وحاول ذووه علاجه ولكن كافة المحاولات لم تكلل بالنجاح.