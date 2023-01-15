وفاة نجم المنتخب السعودي شايع النفيسة

توفي نجم نادي الكوكب والمنتخب السعودي السابق، شايع النفيسة، اليوم الأحد، عن عمر يُناهز 61 عامًا.

وفاة شايع النفيسة

وأكدت تقارير أن وفاة شايع النفيسة، جاءت بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، وسيصلى عليه، يوم غد الاثنين، في محافظة الخرج.

وتداول رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، خبر وفاة النفيسة، وأبدوا حزنهم الشديد وقدموا واجب العزاء والمواساة لأهله.

مسيرة حافلة

ويملك شايع النفيسة مسيرة حافلة، حيث خاض 32 مباراة مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وكانت بدايته الدولية أمام إندونيسيا يوم 12 ديسمبر 1980، وكان مؤثرًا في تشكيلة الأخضر المتوجة بكأس الأمم الآسيوية.

ويُعد النفيسة واحدًا من أبرز مهاجمي الكرة السعودية خلال فترة الثمانينات، وساهم في تأهل الأخضر إلى نهائي دورة الألعاب الآسيوية، وسجل 10 أهداف دولية في مسيرته.

كما قاد النفيسة، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكوكب المنتمي لدوري الدرجة الأولى للصعود إلى الدوري السعودي، وحقق نتائج مميزة معه خلال تلك الفترة، وتلقى العديد من العروض ولكنه فضل البقاء مع ناديه.