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في مجالات عديدة كالذكاء الاصطناعي والمدن الذكية

وفد النواب الياباني يتعرف على فرص التعاون مع المملكة

2023-01-13 الساعة 3:14
وفد النواب الياباني يتعرف على فرص التعاون مع المملكة
المواطن - واس

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التقى وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم في مدينة الرياض, بوفد مجلس النواب الياباني.
وجرى خلال اللقاء مناقشة أهمية العلاقات التاريخية السعودية اليابانية، وفرص التعاون بين البلدين في مجالات عديدة كالذكاء الاصطناعي والمدن الذكية.

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