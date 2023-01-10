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يعقبها موسم العقارب

10 أيام متبقية على نهاية موسم الشبط

2023-01-27 الساعة 1:03
10 أيام متبقية على نهاية موسم الشبط
المواطن - فريق التحرير

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قال الباحث في الطقس د. خالد الزعاق: إنه متبقٍّ 10 أيام على نهاية موسم الشبط، مشيرًا إلى أنه يعقب ذلك موسم العقارب.

العقارب

وتابع الزعاق في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، أن يوم الاثنين الموافق 15 رجب، و6 فبراير هو أول عقرب السم، موضحًا سبب تسميته بذلك لأن برده هذا الموسم يقتل كما يقتل السم.

الربيع

ولفت الزعاق إلى أن خلال هذه الأيام تدب الحياة في غصون الأشجار وأوراقها ويبدأ الربيع.

الشتاء

وكان الزعاق قد أوضح خلال تقديم فقرته على قناة العربية، أن فصل الشتاء يكون 90 يومًا، مقسمة على بداية وشدة ونهاية، مشيرًا إلى أن بدايته مع موسم الصفري في شهر سبتمبر، وشدته مع موسم المربعانية والشبط، في شهري ديسمبر ويناير، ونهايته مع موسم الحميمين في شهر إبريل.

واستطرد: العامة يقسمون التسعين يومًا من باب التقريب أربعين يومًا للمربعانية، وخمسين يومًا مقسمة على الشبط والعقارب، ولفت إلى أن برد أول الشتاء مضرّ للأجساد، أما برد آخر الشتاء فنافع للأشجار، لذا نصح المواطنين قائلًا: “توقوا البرد في أوله وتلقوه في آخره، فإنه يعمل في الأجساد كعمله في الأشجار، لأن أوله محرق وآخره مورق.

وأكد الزعاق أنه خلال هذه الأيام يدخل علينا ثاني النجوم، وهو الشبط، المسمى عند العرب القدماء بـ البلدة، ويسميه العامة شباط ثانٍ، ومدته ثلاثة عشر يومًا، وفيه تنتشي المواشي في طلب أرزاقها.

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