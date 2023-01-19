128 وظيفة بمستشفى قوى الأمن

أعلن مستشفى قوى الأمن بمدينة الدمام عن توفر 128 وظيفة إدارية وتقنية وصحية وطبية لحملة الدبلوم فأعلى، بنظام برنامج التشغيل الذاتي، واشترطت المستشفى أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

التخصصات المطلوبة:

– التخصصات الإدارية.

– التخصصات التقنية.

– التخصصات الصحية.

– التخصصات الطبية.

الوظائف:

– مطوّر قواعد بيانات.

– أخصائي أمن سيبراني.

– أخصائي أول – معلوماتية صحية.

– مشرف الدعم الفني.

– أخصائي شبكات.

– مسؤول أول شبكات.

– مطوّر تطبيقات.

– أخصائي تطبيقات.

– مشرف مركز تدريب دعم الحياة.

– مستشار صحة عامة.

– مدير إدارة التميز المؤسسي والتطوير.

– مساعد صيدلي.

– صيدلي

– ممرض ثاني.

– ممرض أول.

– ممرض التعليم.

– مسؤول التمريض.

– رئيس تمريض.

– منسق جودة.

– مشرف تمريض.

– أخصائي تعقيم.

– أخصائي مكافحة عدوى.

– أخصائي أشعة صوتية – غير طبيب.

– أخصائي أشعة – غير طبيب.

– أخصائي تقنية مختبرات طبية.

– مشرف تقنية – مختبرات طبية.

– أخصائي معلوماتية صحية.

– ناسخ طبي.

– مساعد طبيب أسنان.

– كبير فنيين الهندسة (ميكانيكا).

– رئيس قسم تخطيط الموارد البشرية.

– رئيس قسم تطوير الجودة والاعتماد.

– رئيس قسم المخاطر وسلامة المرضى.

– استشاري غدد صماء.

– تطبيق أي وظيفة.

– استشاري أمراض معدية.

– استشاري جراحة عيون.

– استشاري جراحة عامة.

– طبيب نائب – نائب أول – جراحة عظام.

– طبيب نائب أول – جراحة أطفال.

– طبيب نائب – نائب أول التخدير العام.

– طبيب نائب – نائب أول طب طوارئ.

– طبيب نائب أول – جراحة أنف وأذن وحنجرة.

– طبيب نائب – نائب أول باطنة.

– طبيب نائب – نائب أول الأطفال العام.

– طبيب نائب – نائب أول أمراض – نساء وولادة.

– طبيب نائب – نائب أول العناية المركزة.

– طبيب نائب – نائب أول جراحة العيون.

– طبيب نائب جلدية.

– طبيب مقيم نساء وولادة.

– استشاري طب طوارئ.

– استشاري جراحة – أنف وأذن وحنجرة.

– استشاري جراحة مسالك بولية.

– استشاري أطفال عام.

– استشاري عناية مركزة أطفال (PICU).

– استشاري نساء وولادة.

– استشاري أمراض نفسية.

– استشاري غدد صماء.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– درجة الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات الموضحة أعلاه.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– يشترط وجود تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (ساري الصلاحية للوظائف الصحية).

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الخميس بتاريخ 1444/06/26هـ الموافق 2023/01/19م ولمدة شهر من تاريخه.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (يتم إضافة الوظائف تدرجياً، لذا يرجى معاودة الدخول على بوابة التوظيف أدناه حتى اكتمال الوظائف): اضغط هنا