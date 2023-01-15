15 مليون ريال تكلفة استهلاك الكهرباء في المسجد الحرام

أعلن مراسل قناة الإخبارية أسامة العبيدي، عن تفاصيل مشاريع رفع كفاءة استهلاك الطاقة داخل الحرم المكي الشريف، مشيرًا إلى أن قيمة التكلفة الاستهلاكية الشهرية للكهرباء في المسجد الحرام نحو 15 مليون ريال.

رفع استهلاك الطاقة

ولفت العبيدي إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعمل بالتعاون مع الشركة الوطنية لخدمات رفع الطاقة على تنفيذ عدة مشاريع في الحرم المكي الشرقي.

وتابع: تستهدف تلك المشاريع رفع كفاءة استهلاك الطاقة داخل الحرم المكي الشريف، حيث تتم عبر عدة مراحل وستتعلق بالإضاءة والإنارة داخل الحرم المكي الشريف، فضلًا عن أنظمة التكييف.