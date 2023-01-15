15 مليون ريال تكلفة استهلاك الكهرباء في المسجد الحرام

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أعلن مراسل قناة الإخبارية أسامة العبيدي، عن تفاصيل مشاريع رفع كفاءة استهلاك الطاقة داخل الحرم المكي الشريف، مشيرًا إلى أن قيمة التكلفة الاستهلاكية الشهرية للكهرباء في المسجد الحرام نحو 15 مليون ريال.
فيديو | مراسل #الإخبارية أسامة العبيدي: نحو 15 مليون ريال سعودي قيمة التكلفة الاستهلاكية الشهرية للكهرباء في المسجد الحرام#نشرة_النهار pic.twitter.com/nj6NyIMtd8قد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 13, 2023
ولفت العبيدي إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعمل بالتعاون مع الشركة الوطنية لخدمات رفع الطاقة على تنفيذ عدة مشاريع في الحرم المكي الشرقي.
وتابع: تستهدف تلك المشاريع رفع كفاءة استهلاك الطاقة داخل الحرم المكي الشريف، حيث تتم عبر عدة مراحل وستتعلق بالإضاءة والإنارة داخل الحرم المكي الشريف، فضلًا عن أنظمة التكييف.