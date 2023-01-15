15 وظيفة شاغرة للجنسين في مشروع نيوم

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أعلنت إدارة مشروع نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة نيوم في منطقة تبوك.
وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس سلامة أول.
– مدير تجاري.
– مهندس مشروع.
– مساعد فني/ البيانات.
– رئيس التحليلات المالية.
– رئيس حالة أصول قطاع المياه.
– رئيس تطوير الأعمال/ الابتكار (عدد وظيفتين).
– مدير تطوير أصول الهيدروجين.
– رئيس تكليف الأصول.
– رئيس إدارة المعلومات.
– رئيس تخطيط استثمار الأصول.
– مدير الإطفاء والإنقاذ.
– مهندس نظم المعلومات الجغرافية.
– مدير تطوير الأعمال/ الخدمات البلدية.
وأوضحت إدارة مشروع نيوم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 يناير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)