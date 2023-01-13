200 ألف شجرة حمضيات تضمها سهول وأودية العلا

تُعد الحمضيات من أهم المنتجات الزراعية التي تشتهر بها محافظة العلا، والتي توارث الأجيال في زراعتها منذ قديم الزمان إلى وقتنا الحاضر .

200 ألف شجرة

وتضم سهول وأودية محافظة العلا نحو أكثر من 200 ألف شجرة حمضيات، على مساحة 800 هكتار وهي ثاني أهم محصول فاكهة بعد نخيل التمر، وتنتج سنوياً 15 الف طن، وهو مايمثل 30% من إجمالي انتاج المملكة من الحمضيات المتنوعة، وذلك حسب الإحصائية التقريبية التي أصدرتها الهيئة الملكية لمحافظة العلا .

29 صنفًا

كما يزرع بالعلا مايزيد عن 29 صنف من الأصناف المختلفة وتشمل البرتقال واليوسفي والليمون الحلو والليمون الشعيري والبنزهير والجريب فروت والشادوك والملكي (الكمكوات) والترونج، ويمثل البرتقال منها نحو 80% منها .

مهرجان العلا

وفي كل عام تشهد محافظة العلا انطلاق فعاليات مهرجان العلا للحمضيات تحت إشراف الهيئة الملكية لمحافظة العلا، حيث يتزامن موعد المهرجان مع موسم الحصاد الذي يقع ضمن فترة إقامة فعاليات الموسم الشتوي، ويمثل فرصة للمزارعين لتسويق منتجاتهم من الحمضيات والصناعات القائمة عليها، ويسلط الضوء على منتجات العلا المتميزة، حيث تقدر القيمة النقدية التقديرية لمنتجات الحمضيات بحوالي 75 مليون ريال سنويًا .