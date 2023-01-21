أعلنت مجموعة الحاجب السياحية توفر 21 وظيفة إدارية وفنية بالرياض وحائل والقصيم، واشترطت المجموعة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.