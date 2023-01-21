مراكز عبور تعلن عن وظائف شاغرة للنساء في الرياض والدمام 21 وظيفة إدارية وفنية بالرياض وحائل والقصيم إتاحة الخدمة الذاتية لشحن الأمتعة بمطار الملك عبدالعزيز وظائف تعليمية شاغرة في عدد من التخصصات 3 مدن تسجل أعلى حرارة بـ 32 مئوية والصمان الأدني توقعات بهطول أمطار رعدية ورياح نشطة على منطقة جازان تنبيه من حالة مطرية على العرضيات تستمر لـ 8 مساء المعهد السعودي التقني للتعدين يعلن عن وظائف شاغرة رؤية 2030 أعادت اكتشاف الموروث الثقافي والحضاري للمملكة وصولاً للعالمية السعودية للخدمات الأرضية تعلن بدء التسجيل لحديثي التخرج عبر تمهير
أعلنت مجموعة الحاجب السياحية توفر 21 وظيفة إدارية وفنية بالرياض وحائل والقصيم، واشترطت المجموعة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– مشرف موقع سياحي (حائل).
– مدير مشروع (الرياض – القصيم – حائل).
– منظم ميداني (الرياض – حائل).
– فني تقنية معلومات (الرياض – حائل).
– محاسب مالي (الرياض – حائل).
– سكرتير إداري (الرياض – حائل).
– أمين مستودع (الرياض – القصيم).
– مدير مالي (حائل).
– أخصائي تسويق (الرياض).
– أخصائي تدريب (القصيم).
– أخصائي موارد بشرية (القصيم).
– أخصائي مشتريات (الرياض).
– فني شبكات (القصيم).
– مُصمم جرافيك (الرياض).
– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة + المدينة في عنوان البريد):
[email protected]