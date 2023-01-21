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يشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية

21 وظيفة إدارية وفنية بالرياض وحائل والقصيم

2023-01-29 الساعة 11:21
21 وظيفة إدارية وفنية بالرياض وحائل والقصيم
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت مجموعة الحاجب السياحية توفر 21 وظيفة إدارية وفنية بالرياض وحائل والقصيم، واشترطت المجموعة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– مشرف موقع سياحي (حائل).
– مدير مشروع  (الرياض – القصيم – حائل).
– منظم ميداني (الرياض – حائل).
– فني تقنية معلومات (الرياض – حائل).
– محاسب مالي (الرياض – حائل).
– سكرتير إداري (الرياض – حائل).
– أمين مستودع (الرياض – القصيم).
– مدير مالي (حائل).
– أخصائي تسويق (الرياض).
– أخصائي تدريب (القصيم).
– أخصائي موارد بشرية (القصيم).
– أخصائي مشتريات (الرياض).
– فني شبكات (القصيم).
– مُصمم جرافيك (الرياض).

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طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة + المدينة في عنوان البريد):
[email protected]

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