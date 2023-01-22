Icon

عراقية تقتل شبيهتها الجزائرية لسبب غريب Icon تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال بيتيس Icon حساب المواطن يوضح الموقف حال عدم إثبات استقلالية المسكن Icon لقطات لمتسابق يلتهم 222 بصلة في 45 دقيقة Icon وظائف شاغرة في شركة الفنار Icon المجر تتّهم السويد بالغباء لحرقها المصحف Icon وزير الثقافة: الجزيرة العربية كانت وما تزال موطنًا للشعر والشعراء Icon إنجاز مميز لـ الهلال والاتحاد في كأس العالم للأندية Icon جوائز مباريات كأس العالم للأندية Icon عطل فني في خدمات مصرف الراجحي الإلكترونية والصراف الآلي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مناسبة وطنية ذات طابع احتفالي

22 و23 فبراير إجازة رسمية بمناسبة يوم التأسيس

2023-01-31 الساعة 9:55
22 و23 فبراير إجازة رسمية بمناسبة يوم التأسيس
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وكالة الأنباء السعودية- قبل قليل- تفاصيل إجازة يوم التأسيس لهذا العام، وأوضحت أنها توافق يوم 22 فبراير للقطاعات العام والخاص وغير الربحي.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لموظفي القطاع العام المشمولين بأحكام اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، سيكون يوم الخميس الذي يلي يوم التأسيس عطلة، وفقاً للمادة 128 من اللائحة.

قد يهمّك أيضاً
Img

توضيح من حساب المواطن بشأن حالة تغيير رقم الآيبان قبل 10 يناير

Img

شهادة صاحبة المنزل بحق المبتعث وليد: كان خلوقًا وبكيت لموته

يوم التأسيس

تأتي ذكرى الاحتفال الثاني بـ يوم التأسيس بعد صدور الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- العام المـاضي بـأن يكـون الـ 22 من فبراير من كل عام يوما لذكرى تأسيس الدولة ويصبح إجازة رسمية.

ويعد يوم التأسيس مناسبة وطنية ذات طابع احتفالي تستحضر فيه المملكة قيادة وشعبا مسيرة 3 قرون مضت وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والِّسير، وبرزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية إذ لم تكن دولة وليدة بل تشكلت على مدى قرون ورسخت قواعد الدولة المتماسكة التي أرست الحكم وجعلت أمن المجتمع في مقدمة اهتماماتها مع خدمة الحرمين الشريفين وتحقيق رغد العيش للمجتمع.

ومرت المملكة بثلاث مراحل تأسيسية عبر التاريخ، حيث تأسست الدولة الأولى قبل أكثر من 3 قرون على يد الإمام محمد بن سعود- رحمه الله- وسطرت سجلاً حافلاً بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي عاشها أبناء الجزيرة العربية آنذاك.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 34
السعودية اليوم

تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 34

السعودية اليوم
مساعي الخيرية تناقش تحضيرات مشروع نماء واكتفاء
السعودية اليوم

مساعي الخيرية تناقش تحضيرات مشروع نماء واكتفاء

السعودية اليوم
أمير نجران يثمن حصول المعلمة اليامي على...
السعودية اليوم

أمير نجران يثمن حصول المعلمة اليامي على...

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
الأرصاد: ضباب كثيف على 3 مناطق
السعودية اليوم

الأرصاد: ضباب كثيف على 3 مناطق

السعودية اليوم
موعد مباريات الهلال بـ كأس العالم للأندية
الرياضة

موعد مباريات الهلال بـ كأس العالم للأندية

الرياضة
مباراة الاتحاد والهلال الأكثر دقائق لعب فعلي
الرياضة

مباراة الاتحاد والهلال الأكثر دقائق لعب فعلي

الرياضة
النمل وسيلة فعالة لاكتشاف المرض القاتل
صحة وطب‎

النمل وسيلة فعالة لاكتشاف المرض القاتل

صحة وطب‎