3 مزايا قادمة في تطبيق تويتر.. أهمها التغريدات المطولة

كشف الخبير التقني، فيصل السيف، عن ثلاث مزايا جديدة قادمة لتطبيق تويتر انتظرها الكثيرون من المستخدمين.

وأوضح فيصل السيف، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أن إيلون ماسك أكد بأن تويتر يعمل على تحديث الأسبوع المقبل يجلب تحسينات على واجهة المستخدم”.

ثلاث مزايا مفيدة

وأضاف فيصل السيف، أن من ضم هذه التحسينات:

1– التمرير يمين ويسار للتنقل بين التغريدات الموصى والتغريدات المرتبة زمنياً

2– زر مخصص لحفظ التغريدات خلال أسبوعين

3– بينما التغريدات الطويلة ستتم في مطلع فبراير