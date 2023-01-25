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تمت إزالة اللحمية وسوائل متجمدة

35 دقيقة تُعيد قوة السمع لطفل بالرس

2023-01-25 الساعة 1:52
35 دقيقة تُعيد قوة السمع لطفل بالرس
المواطن - فريق التحرير

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تمّكن فريق متخصص في جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الرس العام، اليوم الأربعاء، من إنهاء مشكلة ضعف السمع لطفل يبلغ من العمر ثمانية أعوام، ظلت تلازمه منذُ خمسة أشهر، حيث استغرقت العملية الجراحية 35 دقيقة.

معاينة سريرية

وبيّن تجمع القصيم الصحي في بيان له، أنه تم معاينة الطفل سريرياً من قبل الطبيب المختص، وتطلبت حالته إجراء المزيد من الفحوصات الضرورية، لافتاً أن نتائج التحاليل وتصوير الأشعة واختبار ضغط الأذن الوسطى أظهرت وجود سوائل صمغية داخل أذن الطفل، وصلت لمرحلة التجمد، وتطلب ذلك تدخلاً جراحياً.

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وأشار إلى أنه تم إزالة اللحمية وسحب السوائل الجامدة داخل الطبلة بنجاح، موضحاً أنه وبعد العملية بيوم تم عمل إجراء اختبار سمع يبين انتهاء معاناته، وخرج من المستشفى ولله الحمد.

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