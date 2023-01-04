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4 تحديثات جديدة تنتظر مستخدمي واتساب

2023-01-12 الساعة 7:09
4 تحديثات جديدة تنتظر مستخدمي واتساب
المواطن - فريق التحرير

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ظهرت تفاصيل مبكرة لتحديثات يجريها تطبيق التراسل الفوري واتساب عبر مواقع التكنولوجيا المتخصصة، حيث يجري التطبيق 4 تغييرات أحدهما صار قيد التشغيل.

وفي سياق متصل، عثر المحققون في منصة “WABetaInfo” المختصة بتتبع واتساب وتحديثاته عن العديد من التعديلات الجديدة في النسخة التجريبية الأخيرة من التطبيق.

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ميزات عديدة

وجد الخبراء ميزات عديدة في النسخة التجريبية من واتساب، ومعظمها أدوات مفيدة من المتوقع أن توفر لكل مستخدم تجربة أفضل في الاستخدام وتقدم لها خدمات حديثة وأكثر راحة، وكل هذه المميزات تم الانتهاء من تطوير جزء كبير منها.

أبرز التغيرات المسربة تشمل:

– القدرة على نقل محفوظات الدردشة إلى جهاز أندرويد جديد.

– زر لإبلاغ الوسطاء بتحديثات الحالة.

– القدرة على الاتصال بـ واتساب باستخدام خادم وكيل لتجنب الحظر بزر مباشر.

– رمز إشارة مرجعية للاستمرار في إخفاء الرسائل.

موعد صدورها

وعن موعد صدورها، فيصعب تحديد وصول هذه الميزات بشكل رسمي، ولكن يمكن الانضمام للإصدار التجريبي من واتساب لتجربة استخدامها

من الصعب تحديد موعد وصول هذه الميزات الجديدة بالضبط بشكل رسمي، ولكن إذا كنت تريد أفضل فرصة لاستخدامها، ففكر في الانضمام إلى الإصدار التجريبي من واتساب من خلال الخطوات البسيطة.

لتنزيل النسخة التجريبية WhatsApp beta لهاتفك الذكي، يلزمك الانتقال إلى سوق “جوجل بلاي” على الجهاز الذي يعمل من خلال نظام التشغيل “أندرويد” والبحث عن WhatsApp، بعدها قم بالتمرير لأسفل الصفحة حتى ترى عبارة “كن أحد مختبري الإصدار التجريبي”، اضغط على زر “أنا في” ثم انقر على “انضمام” للتأكيد، وبعدها يصبح كل ما عليك فعله هو انتظار التحديث إلى الإصدار التجريبي من التطبيق.

أما عن الانضمام إلى WhatsApp beta على جهاز أيفون الذي يعمل من خلال نظام التشغيل iOS، فهو أكثر صعوبة ولديه سعة محدودة للغاية.

 

 

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