4 تغيرات تحدث لجسم الإنسان في الشتاء القارس

وزير الشؤون الإسلامية: لماذا نحقد على بعض ويغتب بعضنا بعضاً؟! وظائف إدارية لدى الصندوق السعودي للتنمية بعدة تخصصات مشهد يحبس الأنفاس.. لحظة إنقاذ طفل من سيول عارمة بالمدينة سدافكو تعلن توزيع 96 مليون ريال أرباحًا للنصف الأول وظائف لدى شركة معادن في عدة مدن حساب المواطن: 4 خطوات لرفع عقد الإيجار الإلكتروني الموحد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم أمطار رعدية وبرد وجريان للسيول وثلوج في 10 مناطق توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى الصفر المئوي في عدد من المناطق تعليم الرياض: الدراسة عن بعد غدًا
كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، اليوم الأربعاء، عن 4 تغيرات تحدث في جسم الإنسان في الشتاء القارس.
وأوضح النمر، عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، أنه خلال الشتاء القارس يحدث:
١.ترتفع نبضات القلب.
٢.يرتفع الضغط 18ملم زئبق.
٣.تنقبض الشرايين الطرفية لمنع فقد الحرارة.
٤.يزداد استهلاك القلب للأكسجين.
وفي وقت سابق، أكد النمر أن القلب يتحمل العبء الأكبر في توزيع الحرارة على جسم الإنسان في الشتاء القارس، داعيًا لاستخدام وسائل للتدفئة لجعل حرارة الغرفة 25 درجة مئوية حفاظًا على سلامتهم، تزامنًا مع الأجواء الباردة التي تشهدها المملكة.