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ترتفع نبضات القلب

4 تغيرات تحدث لجسم الإنسان في الشتاء القارس

2023-01-04 الساعة 11:44
4 تغيرات تحدث لجسم الإنسان في الشتاء القارس
المواطن - فريق التحرير

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كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، اليوم الأربعاء، عن 4 تغيرات تحدث في جسم الإنسان في الشتاء القارس.

تغيرات

وأوضح النمر، عبر حسابه الشخصي على  موقع “تويتر”، أنه خلال الشتاء القارس يحدث:

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١.ترتفع نبضات القلب.

٢.يرتفع الضغط 18ملم زئبق.

٣.تنقبض الشرايين الطرفية لمنع فقد الحرارة.

٤.يزداد استهلاك القلب للأكسجين.

العبء الأكبر

وفي وقت سابق، أكد النمر أن القلب يتحمل العبء الأكبر في توزيع الحرارة على جسم الإنسان في الشتاء القارس، داعيًا لاستخدام وسائل للتدفئة لجعل حرارة الغرفة 25 درجة مئوية حفاظًا على سلامتهم، تزامنًا مع الأجواء الباردة التي تشهدها المملكة.

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