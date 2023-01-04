4 خطوات لتعزيز وعي الأطفال ماليًّا

أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك، خطوات تعزيز الوعي المالي للأطفال.

لخلق جيل واعٍ اقتصاديًّا

وأضافت اللجنة، في تغريدة عبر موقع تويتر، أن مشاركة المعرفة المالية تساهم في خلق جيل واعٍ يمتلك خططًا مستقبلية أكثر نموًّا واستقرارًا.

4 خطوات

وتابعت اللجنة، أن الوعي المالي للأطفال يقتضي تحديد مصروف شهري وتعليم الأطفال قيمة ما يملكونه، من خلال وضع أهدافهم المالية، وتحفيزهم لتحقيق أهدافهم المالية، ومكافآتهم عند تحقيق الأهداف المالية.