4 خطوات لتعزيز وعي الأطفال ماليًّا

علامات تدل على اختراق كاميرا الويب للتجسس 4 خطوات لتعزيز وعي الأطفال ماليًّا اتصال عزاء من وزير الشؤون الإسلامية لوالد الشيخ جابر البسيسي وأشقائه الياسمين أكثر الأحياء تداولًا في عدد الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع أغذية تعزز فرص الشيب المبكر متورطون بعدد من القضايا في قبضة الأمن نجمة هوليوود ماري أوزموند تحرم أبناءها من الميراث خدمات الملاحة الجوية تحصل على شهادة أفضل صاحب عمل استقالة رئيس فيتنام بعد الكشف عن انتهاكات عديدة تساقط كثيف للبرد في العويقيلة بالحدود الشمالية
أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك، خطوات تعزيز الوعي المالي للأطفال.
وأضافت اللجنة، في تغريدة عبر موقع تويتر، أن مشاركة المعرفة المالية تساهم في خلق جيل واعٍ يمتلك خططًا مستقبلية أكثر نموًّا واستقرارًا.
وتابعت اللجنة، أن الوعي المالي للأطفال يقتضي تحديد مصروف شهري وتعليم الأطفال قيمة ما يملكونه، من خلال وضع أهدافهم المالية، وتحفيزهم لتحقيق أهدافهم المالية، ومكافآتهم عند تحقيق الأهداف المالية.