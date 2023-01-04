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لخلق جيل واعٍ اقتصاديًّا

4 خطوات لتعزيز وعي الأطفال ماليًّا

2023-01-17 الساعة 8:33
4 خطوات لتعزيز وعي الأطفال ماليًّا
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك، خطوات تعزيز الوعي المالي للأطفال.

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لخلق جيل واعٍ اقتصاديًّا

وأضافت اللجنة، في تغريدة عبر موقع تويتر، أن مشاركة المعرفة المالية تساهم في خلق جيل واعٍ يمتلك خططًا مستقبلية أكثر نموًّا واستقرارًا.

4 خطوات

وتابعت اللجنة، أن الوعي المالي للأطفال يقتضي تحديد مصروف شهري وتعليم الأطفال قيمة ما يملكونه، من خلال وضع أهدافهم المالية، وتحفيزهم لتحقيق أهدافهم المالية، ومكافآتهم عند تحقيق الأهداف المالية.

 

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