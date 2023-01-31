46 إصابة جديدة بـ كورونا وتعافي 47 حالة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل (46) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (47) حالة، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة.

وبذلك يصل عدد الوفيات الإجمالي إلى (9,574) فيما وصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى (827,962) حالة، تعافى منهم (815,528) حالة، بينما وصل عدد الحالات النشطة إلى (2,860) حالة، بينهم (25) حالة حرجة.

من جهة أخرى بلغ إجمالي الجرعات في المملكة (69,072,126) جرعة منها (15,774,378) جرعة معززة.

أهمية الكمامة

وفي وقت سابق، شددت وزارة الصحة على أهمية ارتداء الكمامة خاصة لمصابي الإنفلونزا الموسمية لمنع انتقال العدوى.

وأوضحت أن الكمامة تعد الحاجز الوقائي الذي يقلل من الإصابة بالإنفلونزا ويقلل من انتشار الفيروس ويحمي المحيطين من الإصابة بالعدوى.

وأكدت وزارة الصحة أهمية ارتداء الكمامة للمصابين بالإنفلونزا الموسمية لحماية المحيطين من حولهم.