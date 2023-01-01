516 مليون ريال قيمة الإيجارات المدفوعة لسكان الأحياء المطورة بجدة

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، عن عدد من الأرقام بشأن الخدمات الحكومية المجانية المقدمة لسكان الأحياء العشوائية المُزالة منازلهم بمحافظة جدة.

خدمات مجانية

وقالت إمارة منطقة مكة، في إنفوجراف صادر عنها، إنها قدمت عددًا من الخدمات الحكومية المجانية لسكان الأحياء المطورة بجدة منذ بداية الإزالة في أكتوبر الماضي وحتى اليوم.

دفع إيجارات وتوظيف

وبلغت قيمة الإيجارات المدفوعة لهؤلاء السكان 516500000 ريال، كما قدمت 99600 خدمة شملت سلالًا غذائية، ودواء، ووجبات، ونقل عفش، وحليبًا للأطفال.

كما تم توظيف 269 مواطنًا ومواطنة، وتسكين 23223 أسرة، فضلًا عن تسليم 509 وحدات إسكان تنموي.

وفي منتصف أكتوبر الماضي، شرعت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة في أعمال الإزالة بـ أم السلم وكيلو 14 والتي تمثل آخر الأحياء المستهدفة بالإزالة، بعد انتهاء مرحلة الإشعارات وإخلاء المنازل من السكان.

هدف اللجنة

يذكر أن لجنة الأحياء العشوائية تستهدف من مشروع تطوير هذه الأحياء تحسين جودة الحياة وتسهيل وصول السكان لجميع الخدمات الضرورية ومن أبرزها الخدمات الصحية والتعليمية والإسكان.