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في حال ترك العمل وعدم إنهاء الاشتراك

6 خطوات لتعديل تاريخ استبعاد المشترك في التأمينات

2023-01-22 الساعة 11:35
6 خطوات لتعديل تاريخ استبعاد المشترك في التأمينات
المواطن - فريق التحرير

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تفاعلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأحد، مع استفسارات المواطنين بشأن كيفية التعامل مع صاحب عمل أنهى خدمات العامل دون إسقاط اسمه من التأمينات أو تسليمه باقي حقوقه.

استبعاد المشترك

وردت خدمة العناية بالعملاء على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” بأنه في حال انتهاء علاقة العمل يتم استبعاد المشترك من قبل المنشأة فور ترك العمل أو بحد أقصى نهاية شهر ترك العمل، وفي حال تجاوز المهلة يمكن للمشترك التقدم بطلب الاستبعاد عن طريق حسابه في التأمينات أون لاين باتباع الخطوات التالية:

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خطوات تعديل تاريخ الاستبعاد

ونشرت خدمة العناية العملاء إنفوجراف يوضح خطوات تعديل تاريخ الاستبعاد للمشترك.

1ـ تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي في تأميناتي أفراد.

2- اختيار أيقونة التسلسل الزمني للاشتراكات.

3- اختيار المنشأة المطلوبة والضغط على أيقونة تعديل مدة الاشتراك.

4- اختيار نوع الطلب “تعديل تاريخ الاستبعاد”.

5- إدخال تاريخ الاستبعاد الصحيح والموافقة على الإقرار.

6- الضغط غلى أيقونة إرسال وإدخال رمز التحقق المرسل على رقم الجوال المسجل في أبشر.

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