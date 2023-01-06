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أبرزها شحوب الوجه وتقلبات المزاج

6 علامات لقلة النوم تؤثر على الأداء الدراسي

2023-01-24 الساعة 10:37
6 علامات لقلة النوم تؤثر على الأداء الدراسي
المواطن - فريق التحرير

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حذرت وزارة الصحة ممثلة في صحة المدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، من قلة النوم للطلبة وذلك لتأثيرها على أدائهم الدراسي.

ولفتت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” إلى وجود 6 علامات لقلة النوم، أبرزها شحوب الوجه وتقلبات المزاج.

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علامات قلة النوم

ونشرت صحة المدينة المنورة إنفوجراف يوضح علامات قلة النوم والتي تؤثر على الأداء الدراسي تشمل:

ـ صعوبة التعلم والتفكير.

ـ  شحوب الوجه والشعور بالنعاس.

ـ تقلبات المزاج.

ـ فقدان الشعور بالحماس.

ـ زيادة الوزن.

ـ زيادة احتمالية الإصابة بالحوادث عند ممارسة الأنشطة.

ونصحت وزارة الصحة بالحرص على النوم الكافي في ساعات الليل المبكرة، مع ضرورة الاهتمام بذلك بشكل يومي.

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