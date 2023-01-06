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منها قياس ضغط الدم والوزن

6 فحوصات لازمة لمرضى السكري

2023-01-03 الساعة 1:06
6 فحوصات لازمة لمرضى السكري
المواطن - فريق التحرير

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تحدث مستشفى أجياد للطوارئ، عن 6 فحوصات لازمة لمرضى السكري.

فحوصات

وغرد المستشفى، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلًا: إن من بين الفحوصات اللازمة قياس ضغط الدم وقياس الوزن مع كل مراجعة للطبيب، إضافة إلى فحص الكليتين كل عام.

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ولفت المستشفى إلى ضرورة إجراء فحص القدمين كل 6 أشهر، إضافة إلى فحص العين كل عام، بجانب فحص الكوليسترول كل 12 شهرًا.

وفي سياق متصل، قال بروفيسور دونغبو ليو، من جامعة هونان الصينية، في بيان صحافي: إن مرض السكري من النوع الثاني ليس بالضرورة مرضًا دائمًا يستمر مدى الحياة.

وتظهر نتائج الدراسة أن الصيام المتقطع، وتحديدًا العلاج الغذائي الطبي الصيني CMNT، يمكن أن يؤدي إلى التعافي من داء السكري من النوع 2.

ويؤثر مرض السكري من النوع 2 على مئات الملايين حول العالم، ويحدث عندما يبني الجسم مقاومة للإنسولين، وهو هرمون ينتجه البنكرياس ويسمح للجلوكوز بدخول الخلايا واستخدامه للحصول على الطاقة.

ويصاب الأشخاص بداء السكري من النوع الثاني عادةً في وقت لاحق من الحياة، حول أو بعد سن 45 عامًا، ولكن أصبح يصيب الأطفال والمراهقين بشكل متزايد في الآونة الأخيرة.

 

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