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25 طالبًا من التعليم الجامعي ضمنهم

81 فائزًا بجائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع

2023-01-12 الساعة 4:06
81 فائزًا بجائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع
المواطن - فريق التحرير

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اعتمد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أسماء الفائزين بجائزة سموه للتميز والإبداع.

وعبر أمين عام جائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي عن بالغ شكره وامتنانه للأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على اعتماد أسماء الفائزين، وجهوده الداعمة في تحويل فكرة التحفيز والتشجيع لأبناء وبنات المنطقة إلى عمل ٍمستدام من خلال هذه الجائزة، وذلك تقديرًا وعرفانًا وتشجيعًا للمبدعين والمتميزين في كافة قطاعات العمل في منطقة الرياض.

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عدد الفائزين

وأوضح الدكتور خرمي أن عدد الفائزين بجائزة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز للتميز والابداع لهذا العام بلغ (81) فائزاً، منهم (25) طالباً من التعليم الجامعي و(51) طالباً من التعليم العام و(5) طلاب من ذوي الإعاقة.

وأكد أمين عام الجائزة أن إطلاق الجائزة الوطنية يأتي تحقيقًا للأهداف الاستراتيجية والتنموية لرؤية المملكة 2030م، من خلال تهيئة البيئة المُمكِّنة للأفراد والمؤسسات نحو التميز والإبداع وبناء مجتمع المعرفة، وبهدف تشجيع وتكريم المتميزين والمبدعين وفق معايير دولية، وتحقيق الريادة في دعم التميّز والإبداع للأفراد والمؤسسات والقطاعات المختلفة بمنطقة الرياض.

هدف الجائزة

وبين أن الهدف العام من الجائزة يتمثل في نشر ثقافة التميز والابتكار والإبداع، وزيادة تنافسية منطقة الرياض محليًا وإقليميًا ودوليًا، لافتًا إلى أن الجائزة تستهدف في انطلاقتها الأولى فئة الطلاب والطالبات المتميزين، على أن تتوسع في دوراتها القادمة بشكل سنوي لتشمل كافة القطاعات الحكومية والخاصة.

يُشار إلى أن مجلس أمناء الجائزة يضم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيساً للمجلس، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض نائباً لرئيس مجلس الأمناء، وعضوية الأمير محمد بن فيصل بن بندر، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف عضواً ورئيساً للجنة التنفيذية للجائزة، كما يضم عدداً من رؤساء الجامعات وأساتذتها ورجال الأعمال في المنطقة ضمن أعضاء مجلس أمناء الجائزة ولجنتها التنفيذية وأمانتها العامة.

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