آل عقران: التوجه للابتكار الإعلامي مطلب وعلى الصحف المبادرة بصناعة جيل جديد من الإعلاميين

أقيمت ضمن فعاليات منتدى “الابتكار الاجتماعي” لليوم الثاني، جلسة حوارية بعنوان “تعزيز الإبداع والابتكار في البيئات المختلفة”، بمشاركة رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية د. فهد آل عقران، والمدير التنفيذي للابتكار والمعرفة في المعهد الوطني لأبحاث الصحة د. سلطان المبارك، وعضو مجلس إدارة جمعية سند د. الجازي الشبيكي، ومدير مركز تطوير التعليم والتعلم بجامعة الأعمال والتكنولوجيا د. هتون القاضي، وجيمي فام آم، وأدار الجلسة الإعلامي علي العلياني.

نظرة على الإعلام

وتطرق آل عقران في أول محاور الجلسة للابتكار في مجال الإعلام، حيث أكد أن الإعلام لا يزال يعمل بشكل تقليدي في الكثير من الدول، كما أن أغلب المواد التلفزيونية مستنسخة، ولم يعد هنالك إعلام رأي أو إعلام استقصائي، فضلًا عن عدم وجود إعلاميين حقيقيين، أو مؤسسات صحفية تصنع جيلاً جديدًا من الإعلاميين.

وشدد آل عقرآن على أهمية الابتكار في الإعلام وإعادة النظر في المحتوى الإعلامي والأدوات الإعلامية المستخدمة في إيصال الرسائل أو المعلومات الإعلامية والتي تلبي متطلبات المتلقي، منوهًا إلى أهمية أن يبدأ هذا الابتكار والتطور من المؤسسات الصحفية القائمة.

محاور الجلسة

كما شهدت الجلسة محاور أخرى، حيث ناقش المبارك في محور الابتكار الصحي، مدى تأثير الابتكار على جودة الحياة وصحة المجتمع، كما تطرق للابتكار في القطاع الصحي المتمثل في الأجهزة الطبية والأدوية والتطبيقات الصحية الافتراضية.

فيما قدمت د. الجازي الشبيكي ورقة، طرحت خلالها آلية جاذبة لإشراك الشباب في العمل التطوعي في القطاع غير الربحي بانسجام وتوافق مع ميولهم وشغفهم التقني والرتم السريع لأسلوب حياتهم في هذا العصر.

وتحدثت د. هتون قاضي: عن الأسباب التي خرّجت المدرسة بالطريقة الحالية، كما تحدثت عن تطور الفصول الدراسية ومدى ملاءمتها لعصر ال Chat GPT وواقع توفر المعلومات والوباء المعلوماتي المتمثل في ضخ كمية كبيرة من المعلومات، والتي غالبا ما تكون غير موثوقة.

تطوير الفصول الدراسية

وأكدت قاضي في ختام ورقتها ألا بديل عن تطوير الفصول الدراسية وجعلها بيئة تعلم وتطور وتقدم، من خلال تشجيع البحث العلمي القائم على تجربة الأساليب الحديثة في التعليم والمخاطرة قليلًا في عالم رصين يفضل الأساليب الآمنة بدلًا من المخاطرة.