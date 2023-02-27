أبناء إنسان يحتفون بيوم التأسيس بمجموعة من الفعاليات الوطنية

احتفت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض “إنسان” بيوم التأسيس، وذلك بالإدارة العامة وكافة فروع الجمعية، حيث شارك أكثر من 1000 ابن وابنة في الفعاليات التي نظمتها فروع ” إنسان” .

وتضمنت الاحتفالات التي استمرت لثلاثة أيام متتالية مجموعة من الفعاليات التي تحاكي مسيرة التأسيس الممتدة لثلاثة قرون مضت، وتسطر أروع ملاحم المجد والبطولات التي واكبت المسيرة الشامخة، وبزوغ الحضارة التاريخية التي أرست ركائز الدولة ورسمت معالم وطن يسابق الزمن بإنجازاته العظيمة .

أناشيد وقصائد شعرية

واشتملت احتفالات إنسان على فقرات إنشادية وطنية، وقصائد شعرية لتعزيز اللحمة الوطنية ، وأبريت، ومسرحيات وطنية تجسد مشاهد تاريخية عن مسيرة الوطن وإرث الأجداد ، وكذلك زيارات إلى المتاحف التاريخية والمعالم الحضارية ، والتعرف على ما يزخر به الوطن الكبير من إرث تاريخي ومجد تليد ، ليعزز قيم الوطنية والانتماء في نفوس الأبناء . كما تخللت احتفالات إنسان اصطحاب الأبناء إلى عدد من المتنزهات شاهدوا خلالها أهم المعالم والمواقع الأثرية ، إضافة إلى زيارة المرافق الخدمية. والمشاركة في الفعاليات الوطنية التي أقامتها عدد من الجهات .

كما احتفت الإدارة العامة هذا اليوم بهذه المناسبة الوطنية ، من خلال حفل نظمته بحضور منسوبي إنسان وعدد من الضيوف وتخلل الحفل فقرات وطنية تحاكي يوم التأسيس .

مسابقة وطنية للجمهور

وبهذه المناسبة أطلقت الجمعية مسابقة وطنية للجمهور عبر حساباتها مواقع التواصل الاجتماعي .

من جانبه رفع أ.محمد بن سعد المحارب مدير عام الجمعية التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وللشعب السعودي الكريم بمناسبة يوم التأسيس. كما رفع التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير/ فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ـ رئيس مجلس الإدارة ، وصاحب السمو الملكي الأمير / أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز ، نائب أمير الشرقية نائب رئيس مجلس الإدارة بالجمعية ورئيس اللجنة التنفيذية .

ترسيخ حب الوطن

وقال المحارب إنه من دواعي الاحتفاء بهذا اليوم الأغرّ ترسيخ حب الوطن في نفوس النشء، وتثقيفهم بمرحلة تأسيس هذه الدولة المباركة التي أضاءت بمجدها أصقاع المعمورة، ونشأت على العراقة والأصالة، وقيّض الله سبحانه لها رجالاً أكفاء ضربوا أروع الأمثلة في الصمود والرِّفعة والقوة. و يحق لنا كسعوديين الاعتزاز بهذا اليوم الأشمّ الحافل بالبطولات والمتجذّر في أعماق الزمن، وهذه الذكرى والملحمة التاريخية التي سطّرها التاريخ قبل ثلاثةِ قرون بمدادٍ من ذهب، وما زالت حاضرةً نستلهم منها الفخر والعلياء والسُّؤدد، وتُجسّد العمق التاريخيّ للمملكة، والاعتزاز بالهوية الوطنية الراسخة.

وأضاف لقد حققت المملكة إنجازات تنموية عظيمة في كل المجالات، وتبوّأت مكانة مرموقة بين دول العالم في كل المجالات وفي كل الأصعدة، فأصبحت ذات قرار مؤثر عالمياً، تدعو إلى السلام والأمان لكافّة شعوب الأرض، وذلك انطلاقاً من مبدأ الإنسانية والقيم النبيلة التي نشأت عليها هذه البلاد المباركة .

وتابع المحارب : إن مسيرة النماء والتطوير التي شهدتها المملكة ، تأتي استمراراً لمكانة المملكة ودورها الريادي بين الأمم منذ التأسيس وما زالت في مقدمة الرَّكب العالمي، وفي مصافّ الدول المتقدمة، في كل المجالات في عهدنا الزاهر، وتَرفل بالأمن والأمان والعيش الرغيد في ظل قيادتنا الرشيدة.