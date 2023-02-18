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خلال أيام الزلزال العصيبة أبصرت ابنته النور

أب تركي يحتضن مولودته لأول مرة بعد 11 يومًا تحت الأنقاض

السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٣ مساءً
أب تركي يحتضن مولودته لأول مرة بعد 11 يومًا تحت الأنقاض
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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تمكن رجال الإنقاذ من انتشال مصطفى أفجي، 33 عامًا، بعد أن أمضى 11 يومًا محاصرًا تحت أنقاض الزلزال الكبير الذي ضرب تركيا وسوريا، وخلال هذه الأيام العصيبة أبصرت ابنته للنور في غياب والدها.

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وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد تمكن الأب من احتضان رضيعته لأول مرة، أمس الجمعة، بعد قضاء 261 ساعة تحت أنقاض المركز الصحي الذي كان في أنطاكيا.

لحظة مؤثرة

وتظهر الصور المؤثرة من المستشفى زوجته بيلج وهي تقدم الطفلة ألميل إلى والدها لأول مرة، وعلى الفور احتضنها الأب بين ذراعيه وقبل رأس ابنته وهو مستلقٍ على سرير المستشفى بينما لا يزال موصولًا بأنابيب طبية مختلفة.

وفي الوقت نفسه، وثق مقطع فيديو اللحظة التي تم فيها إنقاذ أفجي، وكان قادرًا على التحدث عبر الهاتف بينما كان ملفوفًا في بطانية حرارية ويرتدي دعامة في رقبته.

وفي المقطع، سُمع وهو يتحدث بحماس عبر الهاتف قائلًا: فهري كيف حالك؟ أين أنت؟ ماذا يفعل والداي؟ هل تم إنقاذهم جميعًا؟،  ليرد عليه الطرف الآخر قائلًا: إنهم جميعًا بخير وفي انتظارك.

أب تركي يحتضن مولودته لأول مرة بعد 11 يومًا تحت الأنقاض

حصيلة ضحايا الزلزال الكبير

وأدى الزلزال إلى مقتل أكثر من 43 ألف شخص في تركيا وسوريا، وإصابة عشرات الآلاف، وترك الملايين دون مأوى في درجات حرارة متجمدة، وذلك بعد أن ضرب 11 محافظة في تركيا.

وقال مسؤولون أتراك إن جهود الإنقاذ في ثلاث مقاطعات هي أضنة وكيليس وسانليورفا قد اكتملت.

وفي الوقت نفسه، قال مسؤول في الأمم المتحدة إن ما مجموعه 143 شاحنة تحمل مساعدات من تركيا إلى شمال غرب سوريا عبرت الحدود منذ 9 فبراير.

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