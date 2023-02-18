أب تركي يحتضن مولودته لأول مرة بعد 11 يومًا تحت الأنقاض

مسن تركي يروي معركته المذهلة للبقاء حيًا 8 أيام تحت الأنقاض الدوري السعودي وجهة دي ماريا في حال غادر يوفنتوس رد مسلي آل معمر على نصراوي طلب ضم مودريتش أحلام تدعم فيصل العتيبي وتدعوه للغناء معها موعد مباراة الشباب وناساف الأوزبكي في دوري أبطال آسيا والد المذيع خالد مدخلي في ذمة الله ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة الـ17 بريطانيا تعد بتقديم أسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا عضو بفريق الإنقاذ السعودي في تركيا: ألمنا النفسي أصعب من التعب الجسدي مانشستر سيتي يُفرط في النقاط الثلاث أمام نوتنجهام فورست
تمكن رجال الإنقاذ من انتشال مصطفى أفجي، 33 عامًا، بعد أن أمضى 11 يومًا محاصرًا تحت أنقاض الزلزال الكبير الذي ضرب تركيا وسوريا، وخلال هذه الأيام العصيبة أبصرت ابنته للنور في غياب والدها.
وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد تمكن الأب من احتضان رضيعته لأول مرة، أمس الجمعة، بعد قضاء 261 ساعة تحت أنقاض المركز الصحي الذي كان في أنطاكيا.
وتظهر الصور المؤثرة من المستشفى زوجته بيلج وهي تقدم الطفلة ألميل إلى والدها لأول مرة، وعلى الفور احتضنها الأب بين ذراعيه وقبل رأس ابنته وهو مستلقٍ على سرير المستشفى بينما لا يزال موصولًا بأنابيب طبية مختلفة.
وفي الوقت نفسه، وثق مقطع فيديو اللحظة التي تم فيها إنقاذ أفجي، وكان قادرًا على التحدث عبر الهاتف بينما كان ملفوفًا في بطانية حرارية ويرتدي دعامة في رقبته.
وفي المقطع، سُمع وهو يتحدث بحماس عبر الهاتف قائلًا: فهري كيف حالك؟ أين أنت؟ ماذا يفعل والداي؟ هل تم إنقاذهم جميعًا؟، ليرد عليه الطرف الآخر قائلًا: إنهم جميعًا بخير وفي انتظارك.
وأدى الزلزال إلى مقتل أكثر من 43 ألف شخص في تركيا وسوريا، وإصابة عشرات الآلاف، وترك الملايين دون مأوى في درجات حرارة متجمدة، وذلك بعد أن ضرب 11 محافظة في تركيا.
وقال مسؤولون أتراك إن جهود الإنقاذ في ثلاث مقاطعات هي أضنة وكيليس وسانليورفا قد اكتملت.
وفي الوقت نفسه، قال مسؤول في الأمم المتحدة إن ما مجموعه 143 شاحنة تحمل مساعدات من تركيا إلى شمال غرب سوريا عبرت الحدود منذ 9 فبراير.