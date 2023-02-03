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تأتي ضمن فعاليات موسم الرياض

أجواء استثنائية لقضاء أجمل الأوقات العائلية في بوليفارد سيتي

2023-02-03 الساعة 10:31
أجواء استثنائية لقضاء أجمل الأوقات العائلية في بوليفارد سيتي
المواطن - فريق التحرير

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دعت الهيئة العامة للترفيه، اليوم الجمعة، لقضاء أجمل الأوقات والاستمتاع بالفعاليات الاستثنائية في بوليفارد رياض سيتي، والتي تأتي ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشرت الهيئة العامة للترفيه عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، فيديو قالت فيه: “أوقات عائلية مميزة بأجواء استثنائية في بوليفارد رياض سيتي احجز تذكرتك الآن من خلال الرابط التالي اضغط هنا.

بوليفارد سيتي

بوليفارد رياض سيتي هي إحدى مناطق فعاليات موسم الرياض الترفيهي العالمي الذي يقام في العاصمة الرياض، ويمثل مجمعًا مفتوحًا بمساحة 900 ألف متر مربع؛ حيث تضاعفت مساحته في العام 2021 ثلاثة أضعاف لاستيعاب 9 مناطق ثانوية، ويضم 200 مطعم ومقهى ومتجر متنوع، مع ممشى بطول 3 كم، و9 أستوديوهات عالمية، و4 مسارح عربية وعالمية، وكذلك منطقة مخصصة للأطفال تحتوي على 500 لعبة إلكترونية.

كما تضم منطقة البوليفارد تسع مناطق هي: “النافورة، وما حولها من مطاعم ومقاهي وسينما، و”سكوير” وهي منطقة تسوق تجمع أفضل العلامات التجارية المحلية والعالمية، و”جاردن” وهي مخصصة لعشاق المناطق الخضراء”، ويضم أيضًا منطقة “موسيقى” التي تضم ساحات للعروض الموسيقية الحية بالإضافة إلى مسرحي الفنانين محمد عبده وأبو بكر سالم، ومنطقة “تروكاديرو” التي تتضمن مراكز ترفيهية عائلية، والمنطقة الثلجية أفالانش، ومنطقة “ستوديو” ومنطقة سبورت.

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