أحمد الشمراني: أناس في النصر سيتسببون في رحيل تاليسكا مثل حمدالله

وجه الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني رسالة تحذير إلى إدارة نادي النصر بشأن ما يحدث مع اللاعب البرازيلي تاليسكا بالفترة الحالية، منوهًا إلى أن اللاعب البرازيلي قد يغادر النصر بأزمة كما حدث مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

حذرت النصراويين الموسم الماضي واكررها اليوم تاليسكا على خطى حمد الله وفتش عن المستفيد💙💛 pic.twitter.com/3xyWo3Odst — احمد الشمراني (@Ahmed_alshmrani) February 24, 2023

وكان حمدالله رحل عن النصر في نوفمبر من عام 2021 بعد فسخ عقده مع النادي بسبب أزمة بينه وبين إدارة مسلي آل معمر، لينضم بعد ذلك إلى صفوف نادي الاتحاد في ديسمبر من عام 2021 كصفقة انتقال حر.

سيناريو حمدالله يتكرر مع تاليسكا !

وقال الشمراني في تصريحات تلفزيونية: “أُحذر إدارة النصر من تكرار نفس سيناريو حمدالله مع تاليسكا، الأخير بدأ يخرج من تركيز المباريات ليركز فيما يحدث خارج أرض الملعب، وفي مباراة النصر والهلال الأخيرة، كيف خرج اللاعب البرازيلي؟ خرج بهتاف جماهير الهلال ضده وأيضًا أعلم أن اللاعب البرازيلي ربما ينتقل للدوري التركي، لا نريد تكرار سيناريو حمدالله مع اللاعب”.

وأضاف الشمراني: “هناك أناس وربما يكونوا محرضين داخل النصر سوف يتسببون في رحيل اللاعب البرازيلي”.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم أصدرت أمس الخميس قرارًا بتغريم تاليسكا 60 ألف ريال على خلفية توجيه تصريحات إعلامية مسيئة منه لنادي الهلال، حيث قال بأن الهلال يستفيد من أخطاء التحكيم للفوز بالبطولات مما أثار غضب الهلاليين.