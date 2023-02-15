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صور وتحليلات لطائرات بدون طيار

أدلة على تورط إيران في حرب أوكرانيا

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٩ صباحاً
أدلة على تورط إيران في حرب أوكرانيا
المواطن - فريق التحرير

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سعى مسؤولو دفاع أمريكيون، إلى تبديد أي شك في أن إيران تزود روسيا بطائرات مسيرة في حربها في أوكرانيا، ونشروا صوراً وتحليلات لمثل هذه الطائرات بدون طيار منتشرة في الصراع لإثبات تورط طهران.

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صور الطائرات

وعرض محللون من وكالة استخبارات الدفاع، خلال إفادة صحفية في لندن، صوراً لطائرات مسيرة هاجمت أوكرانيا إلى جانب صور لتلك التي تم إثبات تبعيتها سابقاً إلى إيران.

وتظهر مقارنة تفاصيل التصميم مثل زعانف الذيل ومعدات الهبوط أن الأسلحة المستخدمة في أوكرانيا لا يمكن تمييزها عن الطائرات المسيرة الهجومية شاهد 131 وشاهد 136، والطائرات المسيرة من طراز مهاجر 6 المستخدمة في الشرق الأوسط. وتهدف الجهود المبذولة إلى المساعدة في إقناع الحكومات أو الوكالات الدولية بتورط طهران.

إيران شريك بالصراع

وقالت إيران إنها زودت روسيا بعدد صغير من الطائرات المسيرة قبل بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا، لكنها نفت تقديم المزيد منذ أن عبرت القوات الروسية الحدود في فبراير الماضي.

وقال مسؤول في وكالة استخبارات الدفاع لوكالة أسوشيتد برس، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الأدلة تثبت خلاف ذلك. وأضاف المسؤول أن إيران شريك في الصراع مع روسيا.

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