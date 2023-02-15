المملكة لا تمضي إلا في طرق الخير والنماء عبر تاريخها المديد جهود مركز الملك سلمان الإنسانية والإغاثية تمنحنا الثقة والتفاؤل ماسك بقمة دبي: تعيين مدير تنفيذي لتويتر نهاية العام 140 وظيفة شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي سعود كاتب: لماذا تختار القنوات جميع المذيعات بمواصفات شكلية واحدة؟ أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم أدلة على تورط إيران في حرب أوكرانيا انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 195 ريالاً للجرام أمطار رعدية ورياح نشطة وصقيع على 8 مناطق إخماد حريق نشب في محال تجارية بجدة
سعى مسؤولو دفاع أمريكيون، إلى تبديد أي شك في أن إيران تزود روسيا بطائرات مسيرة في حربها في أوكرانيا، ونشروا صوراً وتحليلات لمثل هذه الطائرات بدون طيار منتشرة في الصراع لإثبات تورط طهران.
وعرض محللون من وكالة استخبارات الدفاع، خلال إفادة صحفية في لندن، صوراً لطائرات مسيرة هاجمت أوكرانيا إلى جانب صور لتلك التي تم إثبات تبعيتها سابقاً إلى إيران.
وتظهر مقارنة تفاصيل التصميم مثل زعانف الذيل ومعدات الهبوط أن الأسلحة المستخدمة في أوكرانيا لا يمكن تمييزها عن الطائرات المسيرة الهجومية شاهد 131 وشاهد 136، والطائرات المسيرة من طراز مهاجر 6 المستخدمة في الشرق الأوسط. وتهدف الجهود المبذولة إلى المساعدة في إقناع الحكومات أو الوكالات الدولية بتورط طهران.
وقالت إيران إنها زودت روسيا بعدد صغير من الطائرات المسيرة قبل بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا، لكنها نفت تقديم المزيد منذ أن عبرت القوات الروسية الحدود في فبراير الماضي.
وقال مسؤول في وكالة استخبارات الدفاع لوكالة أسوشيتد برس، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الأدلة تثبت خلاف ذلك. وأضاف المسؤول أن إيران شريك في الصراع مع روسيا.