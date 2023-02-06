أسباب تغير البنية الجسدية للجيل الحالي من السعوديين

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ذكر استشاري الغدد الصماء الدكتور عبدالله الشهراني أسباب تغير البنية الجسدية والتفاوت في الأحجام بين الجيل الحالي مقارنة بالأجيال السابقة.
وقال الدكتور عبدالله الشهراني في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الراصد الذي يذاع على قناة الإخبارية، هناك عدة عوامل لاختلاف البنية الجسدية مقارنة بالأجيال السابقة، ومن أهمها اختلاف نوعية الأكل واختلال ساعات النوم لدى السعوديين.
وأردف استشاري الغدد الصماء، إلى أنه لا يمكن ذكر عامل واحد لتغيّير بنية الجيل الحالي الجسدية، ومنها أيضًا التغير الكامل للنشاط الجسدي للأطفال.