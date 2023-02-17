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أعراض إدمان الأطفال للأجهزة الإلكترونية

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٧ مساءً
أعراض إدمان الأطفال للأجهزة الإلكترونية
المواطن - فريق التحرير

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أكد أ.د. عبدالله بن سلطان السبيعي، استشاري وبروفيسور الطب النفسي، أن مشاهدة الأطفال الأجهزة الإلكترونية يعرضهم لأخطار صحية ونفسية يجب التنبه لها، ومن ضمنها الإدمان على الأجهزة.

أعراض الإدمان

وأوضح بروفسيور الطب النفسي أعراض إدمان الأجهزة الإلكترونية، قائلًا: إذا كنت تشك أن طفلك مدمنًا على أجهزته المحمولة، ففيما يلي بعض العلامات التي يجب أن تنتبه لها:

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– الاستخدام المفرط: إذا كان طفلك يقضي وقتًا طويلًا على جهازه، لدرجة تؤثر على الأنشطة والمسؤوليات الأخرى، كالمذاكرة وحل الواجبات، فقد يكون ذلك علامة إدمان.

– أعراض الانسحاب: استخدام الأجهزة يحصل منها أعراض انسحاب كالمخدرات.  إذا أصبح طفلك متقلب المزاج أو سريع الانفعال والغضب وسيئ الأخلاق عندما لا يتمكن من استخدام جهازه، فقد يكون ذلك علامة إدمان.

–  فقدان الشعور بالزمن: إذا كان طفلك يستغرق في جهازه لدرجة أنه يفقد الشعور بمرور الوقت، وينسى الأنشطة والمسؤوليات الأخرى، فقد يكون ذلك علامة إدمان.

– تغير مصادر المتعة: إذا أهمل طفلك الأنشطة والهوايات الأخرى التي اعتاد الاستمتاع بها -وحده أو مع أقرانه أو إخوته- وانكب على الجهاز،  فقد يكون ذلك علامة إدمان.

– الأعراض الجسدية: إذا كان طفلك يعاني على سبيل المثال من: إجهاد العينين واحمرارهما، أو الصداع أو عدم التركيز أو اضطراب النوم، فقد يكون ذلك علامة إدمان.

خطر الإدمان

من جانب آخر، لفت بروفسيور الطب النفسي، إلى أن التقنية واستخدام الأجهزة مشكلة معقدة، وليس كل الأطفال الذين يستخدمون التقنية مدمنون، مضيفًا: ولكن إذا لاحظت أي من هذه العلامات، فقد يكون من المفيد التحدث إلى متخصص نفسي لتقييم الحالة والبحث فيما يمكن عمله لمساعدتكم ومساعدة الطفل.

وأردف: الاعتدال مهم، والحد من استخدام الأجهزة المحمولة والتقنية مهم، وتشجيع الأنشطة الأخرى التي تعزز الصحة الجسدية والنفسية هو البديل الأهم الذي يجب نعمل عليه.

وأكد أ.د. عبدالله بن سلطان السبيعي، خطورة استخدام الأطفال الأجهزة الإلكترونية، مضيفًا: ليس إدمان الأجهزة وحده ما نخشاه على الطفل، فمجرد استخدام الأجهزة يجعلهم عرضة لفتح روابط إباحية أو سرقة أو ابتزاز وهذه لا تقل سوءًا عن الإدمان.

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