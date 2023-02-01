كشفت استشارية الأعصاب الدكتورة عائشة البكر، أعراض الإصابة بالجلطة الدماغية، مشيرة إلى أن واحدًا من أربعة أشخاص معرض للجلطة الدماغية.

ولفتت البكر، خلال مداخلة مع برنامج الراصد، إلى أن تناول الأسبرين قد يزيد من خطر الجلطة.

الأعراض

وتابعت: أهم نقطة هي كيفية التعرف على مصاب بالجلطة الدماغية، هذه العلامات نرمز لها طبيًّا بالرمز عاجل، وهي ع بمعنى عسر في الكلام أو الفهم، ا اعوجاج في الفم، نسأل المريض أن يبتسم ومريض الجلطة يكون لديه اعوجاج في الفم، ج ضعف الحركة بالجانب الأيمن أو الأيسر، ل لا تتأخر لأن في هذه الحالة الدقائق قد تصنع الفارق.

واستطردت: تم إضافة شيئين أيضًا، منها حدوث مشكلة في النظر ومشكلة في التوازن.

وأضافت: كل هذه الأعراض إذا حدثت فجأة ينبغي على الإنسان ألا يتأخر، لأن الدماغ يصبح كأنه ساعة رملية، في كل دقيقة تساوي فقدان حوالي مليونين خلية من خلايا الدماغ، لهذا لابد ألا يتأخر.

خطر الأسبرين

وعن تناول الأسبرين أثناء الشك في الإصابة بالجلطة، لفتت إلى أن هذا التصرف قد يكون غير صحيح، لأن ممكن أن تكون الجلطة دموية، وفي هذه الحالة أنت تضر المريض لا تفيده، ولا نستطيع التأكد من ذلك إلا بعد إجراء أشعة مقطعية للمريض، حتى نتأكد أنها ليست جلطة دموية فلا نزيد الموضوع سوءًا.