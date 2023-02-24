أفضلية لـ النصر في مواجهاته مع ضمك بدوري المحترفين

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يستعد الفريق الكروي الأول بنادي النصر مساء غدٍ لمواجهة نادي ضمك في الجولة الـ18 في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وسبق لـ أصفر الرياض مواجهة نادي ضمك في 7 مباريات في بطولة دوري المحترفين السعودي، حيث فاز الأصفر في 4 مباريات وفاز ضمك في مباراة واحدة بينما كان التعادل حاضرًا بين الفريقين في مباراتين.
وسبق لـ أصفر الرياض تسجيل 15 هدفًا في شباك ضمك، بينما سجل ضمك 8 أهداف.
وتنطلق المباراة غدًا في السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة كما تنقل عبر قناة SSC وتطبيق SHAHID.
وقبل مباراة الغد، يتواجد أصفر الرياض في المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، أما نادي ضمك فيتواجد في المركز السابع برصيد 22 نقطة.