طرق تُمكن الحيوانات من استشعار الزلازل أقوى وأعنف هزة أرضية ضربت السعودية كانت في 1995 سالم الدوسري يُحرز هدف التقدم لـ الهلال النصر يُغري بوسكيتس بـ 72 مليون ريال سنويًا تنظيم دخول الشاحنات بموعد مسبق يخفف زحام الرياض لقطات لبكاء الشيف بوراك واستغاثته لإنقاذ ضحايا زلزال تركيا مصاب باضطراب عقلي يحاول سرقة جثة لينين المحنطة نقطة ضعف فلامنجو قبل مباراة الهلال لقطات لفأر يسرق قلادة ماسية ثمينة من محل مجوهرات بالهند الربيعة: مساعدات تركيا وسوريا غذائية وإيوائية وطبية متنوعة
قال البروفيسور عبدالعزيز بن لعبون: إن أعنف وأقوى هزة أرضية ضربت المملكة كانت في نوفمبر 1995م، بمقياس 7.1 درجة على مقياس ريختر تأثرت بها المدن الشمالية للمملكة.
بروفيسور عبدالعزيز بن لعبون: أعنف هزة أرضية ضربت المملكة كانت في نوفمبر 1995م #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/nK1QyhNK4sقد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 7, 2023
وأوضح في حواره لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية” أن خلال الهزة الأرضية تهدمت المباني وتصدعت وتأثرت مدينة حقل.
تعد المملكة أكبر الدول مساحة بين الدول الواقعة ضمن ما يسمى بالصفيحة العربية والتي تتعرض حوافها للعديد من الزلازل، وتعد المناطق الغربية من المملكة من أكثر المناطق التي يمكن أن تتعرض لهزات أرضية، وبالذات المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية.
وقد تأثرت مدن وقرى سعودية لهزات فاقت درجتها 6 درجات بمقياس ريختر، وكان أبرزها الزلزال الذي وقع في خليج العقبة عام 1995 وبلغت قوته 7.2 درجة مما يمكن تصنيف المملكة بأنها واقعة ضمن المناطق ذات الخطر الزلزالي الخفيف إلى المتوسط الشدة.
وتعد الزلازل من أكثر المخاطر الطبيعية شائعة الحدوث عالميًّا، وتزداد خطورتها بحسب الموقع الجغرافي واقترابها من حدود الحركات التكتونية، والمناطق السعودية التي تعد الأشد خطرًا هي المناطق الواقعة على امتداد ساحل البحر الأحمر وخليج العقبة وبعض مناطق الحرات “الطفوح البركانية”، بينما تتمتع المناطق الداخلية بنوع من الاستقرار.