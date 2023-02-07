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بلغت قوتها 7.1 على مقياس ريختر

أقوى وأعنف هزة أرضية ضربت السعودية كانت في 1995

2023-02-07 الساعة 10:22
أقوى وأعنف هزة أرضية ضربت السعودية كانت في 1995
المواطن - فريق التحرير

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قال البروفيسور عبدالعزيز بن لعبون: إن أعنف وأقوى هزة أرضية ضربت المملكة كانت في نوفمبر 1995م، بمقياس 7.1 درجة على مقياس ريختر تأثرت بها المدن الشمالية للمملكة.

وأوضح في حواره لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية” أن خلال الهزة الأرضية تهدمت المباني وتصدعت وتأثرت مدينة حقل.

الزلازل بالمملكة

تعد المملكة أكبر الدول مساحة بين الدول الواقعة ضمن ما يسمى بالصفيحة العربية والتي تتعرض حوافها للعديد من الزلازل، وتعد المناطق الغربية من المملكة من أكثر المناطق التي يمكن أن تتعرض لهزات أرضية، وبالذات المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية.

وقد تأثرت مدن وقرى سعودية لهزات فاقت درجتها 6 درجات بمقياس ريختر، وكان أبرزها الزلزال الذي وقع في خليج العقبة عام 1995 وبلغت قوته 7.2 درجة مما يمكن تصنيف المملكة بأنها واقعة ضمن المناطق ذات الخطر الزلزالي الخفيف إلى المتوسط الشدة.

وتعد الزلازل من أكثر المخاطر الطبيعية شائعة الحدوث عالميًّا، وتزداد خطورتها بحسب الموقع الجغرافي واقترابها من حدود الحركات التكتونية، والمناطق السعودية التي تعد الأشد خطرًا هي المناطق الواقعة على امتداد ساحل البحر الأحمر وخليج العقبة وبعض مناطق الحرات “الطفوح البركانية”، بينما تتمتع المناطق الداخلية بنوع من الاستقرار.

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