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أكد أن السعودية بعيدة عن مناطق الزلازل العظيمة

أكاديمي: بعض الحيوانات تشعر باقتراب وقوع الزلزال

2023-02-08 الساعة 8:53
أكاديمي: بعض الحيوانات تشعر باقتراب وقوع الزلزال
المواطن - فريق التحرير

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أكد البروفيسور والأكاديمي والخبير الجيولوجي عبدالعزيز بن لعبون، أن بعض الحيوانات تشعر باقتراب وقوع الزلزال.

وقال ابن لعبون في مقابلة تلفزيونية مع برنامج “يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، إنه رأي ذلك بنفسه عندما حدث زلزال، عندما تحركت الحيوانات وخرجت من جحورها، مشيراً إلى أنه إحساس من الحيوانات لأن الله وهبها ما لم يهبه للإنسان.

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وأوضح أن أعنف هزة أرضية ضربت المملكة كانت في نوفمبر 1995م، مشيرا إلى أن السعودية بعيدة عن التأثر بالزلازل البنائية؛ لكن هناك زلازل أخرى قد تحدث بفعل تدخل الإنسان مثل التفجيرات النووية، وبناء السدود.

السعودية بعيدة عن الزلازل

وأضاف ابن لعبون: “السعودية بعيدة عن مناطق الزلازل العظيمة؛ لكننا على تماس مع المنطقة الزلزالية القلقة التي تمتد من خليج العقبة شمالا إلى جنوب شرق تركيا”.

وتابع البروفيسور ابن لعبون: “لدينا مناطق وبؤر زلزالية وفوهات بركانية يسكنها الناس ويجب أن يتم إخراجهم منها”، مشيرا إلى أنه يجب وضع أُطر وأسس لعمليات بناء المساكن والمرافق لكي تمتص الزلازل كما في بعض الدول.

وأوضح أنه لا توجد طريقة علمية لمنع حدوث الزلازل، قائلا: “الزلازل والبراكين نواميس طبيعية لا تحدث إلا بأمر من الله.. وفوائدها للبشرية أكثر من أضرارها”.

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