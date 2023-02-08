أكاديمي: بعض الحيوانات تشعر باقتراب وقوع الزلزال

أكد البروفيسور والأكاديمي والخبير الجيولوجي عبدالعزيز بن لعبون، أن بعض الحيوانات تشعر باقتراب وقوع الزلزال.

وقال ابن لعبون في مقابلة تلفزيونية مع برنامج “يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، إنه رأي ذلك بنفسه عندما حدث زلزال، عندما تحركت الحيوانات وخرجت من جحورها، مشيراً إلى أنه إحساس من الحيوانات لأن الله وهبها ما لم يهبه للإنسان.

بروفيسور عبدالعزيز بن لعبون: نعم هناك بعض الحيوانات تشعر باقتراب وقوع الزلزال#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/QwgQ9hF6HD — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 7, 2023

وأوضح أن أعنف هزة أرضية ضربت المملكة كانت في نوفمبر 1995م، مشيرا إلى أن السعودية بعيدة عن التأثر بالزلازل البنائية؛ لكن هناك زلازل أخرى قد تحدث بفعل تدخل الإنسان مثل التفجيرات النووية، وبناء السدود.

السعودية بعيدة عن الزلازل

وأضاف ابن لعبون: “السعودية بعيدة عن مناطق الزلازل العظيمة؛ لكننا على تماس مع المنطقة الزلزالية القلقة التي تمتد من خليج العقبة شمالا إلى جنوب شرق تركيا”.

وتابع البروفيسور ابن لعبون: “لدينا مناطق وبؤر زلزالية وفوهات بركانية يسكنها الناس ويجب أن يتم إخراجهم منها”، مشيرا إلى أنه يجب وضع أُطر وأسس لعمليات بناء المساكن والمرافق لكي تمتص الزلازل كما في بعض الدول.

وأوضح أنه لا توجد طريقة علمية لمنع حدوث الزلازل، قائلا: “الزلازل والبراكين نواميس طبيعية لا تحدث إلا بأمر من الله.. وفوائدها للبشرية أكثر من أضرارها”.