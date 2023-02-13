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المنتدى ينطلق يوم 15 فبراير

أكثر من 200 متحدث في منتدى الابتكار الاجتماعي 2023

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٠ صباحاً
أكثر من 200 متحدث في منتدى الابتكار الاجتماعي 2023
المواطن - فريق التحرير

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ينطلق منتدى الابتكار الاجتماعي في العاصمة الرياض، يوم الأربعاء 15 فبراير 2023، ويستمر حتى 16 فبراير 2023، تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

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وتتضمن أجندة المنتدى عددًا من الجلسات والمحاضرات وورش العمل يشارك فيها خبراء ومختصون في مجال الابتكار الاجتماعي وريادة الأعمال الاجتماعية من السعودية والوطن العربي والعالم، إضافة إلى إعلان وتكريم الفائزين بجائزة سنديان للابتكار الاجتماعي للعام 2023.

200 متحدث

وتستضيف جلسات المنتدى أكثر من 200 متحدث محلي وعربي ودولي من (السعودية، والأردن، والكويت، والإمارات، لبنان، وفيتنام، وجنوب إفريقيا، والدنمارك، والسويد، وبريطانيا، وأمريكا، وهولندا، وإيطاليا)، وذلك في أكثر من 20 جلسة وفعالية مرافقة، وأكثر من 20 محاضرة وورشة عمل، وتناقش الجلسات آخر التحديثات في مجال الابتكار الاجتماعي، ودوره في المجال التعليمي وعلاقته بالشباب، وتأثيره على البيئة والرقمنة، وتناقش أيضًا تعزيز الإبداع والابتكار في البيئات المختلفة، كما تناقش تحديات الابتكار الاجتماعي والاستدامة، وجودة الحياة وتنمية الأسر الأقل دخلًا، والقيم في الابتكار الاجتماعي، إضافة إلى نقاش موضوع دعم الابتكار الاجتماعي في سياق رؤية 2030، ودور القطاع الخاص في تنفيذ مبادرات الابتكار الاجتماعي.

الابتكار الاجتماعي

ويقدم هذه الفعاليات ‏نخبة من المتخصصين في الابتكار ‎الاجتماعي من منسوبي القطاعات الحكومية والمؤسسات الأهلية والمنظمات غير الربحية ومالكي المبادرات الاجتماعية والتنموية، وتسلط الضوء أيضًا على موضوعات الملكية الفكرية، والقيادة الدمجية العالمية، وريادة الأعمال.

هذا ويحظى المنتدى ‏بدعم كوكبة من الشركاء والجهات المعنية بتطوير منظومة ‏الابتكار الاجتماعي، سواء ‏على المستوى المحلي أو الدولي.

يذكر أن منتدى الابتكار الاجتماعي يقام سنويًّا، يجمع قادة الجهات والمشاريع الاجتماعية والممارسين من أنحاء العالم؛ للتواصل وتبادل الأفكار في مجالات الابتكار، ويسعى لتحفيز حراك عالمي في الريادة الاجتماعية، وتوفير منصة للتعلم وتبادل الخبرات، وأحدث الممارسات وبناء الشراكات بين رواد الأعمال الإقليمين والعالميين؛ لدعم ريادة الأعمال الاجتماعية، وتحقيق مفهوم الإبداع الاجتماعي.

ويأتي تنظيم المنتدى في إطار الجهود التي يبذلها مركز أسبار للبحوث والدراسات الذي أنشئ في العام 1994م، والمنتدى هو إحدى مبادرات المركز الذي يسعى لمواكبة التطورات التي ‏تشهدها المملكة في مختلف المجالات، بما يحقق رؤيتها الطموحة ‏‏2030م، والتي تسعى إلى تعزيز ودعم ثقافة الابتكار الاجتماعي.

جائزة الابتكار الاجتماعي

وفيما يتصل بجائزة سنديان للابتكار الاجتماعي التي أطلقها المنتدى، فهي تُعد الجائزة الأولى في المجال على مستوى المملكة والوطن العربي، فسيتم منحها للفائزين في يوم الافتتاح وعددهم خمسة فائزين، كما سيتم تكريم بعض المبادرات والمشروعات الابتكارية التي أوجدت حلولًا ناجعة لعدد من التحديات الاجتماعية.

وجائزة سنديان للابتكار الاجتماعي هي جائزة تقوم على معايير منهجية وتديرها لجنة من الخبراء والمختصين، وتُمنح في مجالات محددة هي: البيئة، والتعليم والصحة، والخدمات الاجتماعية وتنمية الأسر الأقل دخلًا، وتسعى إلى توسيع مجالات الجائزة في المستقبل بإذن الله.

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