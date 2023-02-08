Icon

الخطيب: بمثل الطفل الأنصاري مستقبل السياحة السعودية بخير Icon الشثري: إغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا من أعمال الشريعة Icon أول طوابع تحمل صورة الملك تشارلز Icon سماحة المفتي يدعو للمشاركة بحملة إغاثة الشعبين السوري والتركي Icon الربيعة: تدشين جسر جوي لإغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا Icon 11 ألف قتيل حصيلة جديدة مفزعة لزلزال تركيا المدمر Icon سالم الدوسري لا يتوقف عن كتابة التاريخ Icon صعود عصر الروبوتات السعودية والذكاء الاصطناعي برعاية ليب 23 Icon الطائي يُخصص دخل مباراة الاتفاق لصالح ضحايا الزلزال Icon انطلاق الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا عبر منصة ساهم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تنظمه وتشغله الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم

أكثر من 30 ألف زائر يوميًا لمهرجان الكليجا ببريدة‎‎

2023-02-08 الساعة 12:23
أكثر من 30 ألف زائر يوميًا لمهرجان الكليجا ببريدة‎‎
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

يشهد مهرجان الكليجا الرابع عشر المقام حاليًا في مركز النخلة بمدينة التمور ببريدة الذي تنظمه وتشغله الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم تحت شعار أهلنا أولى بدعمنا، ويستمر حتى يوم الخميس المقبل 9 فبراير، حضورًا مميزًا حيث يتجاوز زواره يوميًا أكثر من 30 ألف زائر من مختلف شرائح المجتمع.

قد يهمّك أيضاً
Img

مسلح يفتح النار بشكل عشوائي في شوارع العاصمة الأمريكية

Img

موقف خطير لعبور المواطنين للطرق دون حذر ولقطات توثق الواقعة

ويشارك في المهرجان قرابة 500 شاب وفتاة يعملون بالمحال التجارية وتسويق منتجات 200 أسرة منتجة مشاركة في المهرجان، بالإضافة إلى مشاركة الأفراد والشركات والمؤسسات المهتمة في صناعة منتج الكليجا والأكلات الشعبية، والمشغولات اليدوية والصناعات الحرفية التي تجذب الكثير من الزوار والمتسوقين من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج العربي والسياح الأجانب.

وتجاوزت الكثير من الأسر المنتجة، وأصحاب المحال المشاركة في المهرجان، البدائية والنمطية في التقديم والعرض لمنتجاتها، وباتت طرق العرض الحديثة رهاناً تتسابق عليه في كسب زبائنها، وترويج سلعتها، الذي يؤكد التطور النوعي في فنون التقديم والعرض للمنتجات الشعبية؛ ليصبح مؤشراً مهماً يعكس حجم الاستفادة الكبيرة التي حققتها تلك الأسر من مضامين وأهداف المهرجان، الذي أصبح رافدًا اقتصاديًا يدر مدخولات عالية على هذه الأسر.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ميناء جدة الإسلامي يستقبل 3 رافعات إضافية...
السعودية اليوم

ميناء جدة الإسلامي يستقبل 3 رافعات إضافية...

السعودية اليوم
نجاة مصرية من الموت بعدما ابتلعت نصف...
غرائب

نجاة مصرية من الموت بعدما ابتلعت نصف...

غرائب
فشل أول مهمة فضائية بريطانية
تكنولوجيا

فشل أول مهمة فضائية بريطانية

تكنولوجيا
نونو سانتو: نسعى للفوز باللقب وننتظر الجماهير...
الرياضة

نونو سانتو: نسعى للفوز باللقب وننتظر الجماهير...

الرياضة
لحظة اشتعال مصنع عسكري وسط إيران
العالم

لحظة اشتعال مصنع عسكري وسط إيران

العالم
الأمطار ترسم لوحة جميلة لـ سد صلبوخ...
السعودية اليوم

الأمطار ترسم لوحة جميلة لـ سد صلبوخ...

السعودية اليوم
مستشارة أسرية تحذر الرجال: لا تكذبوا على...
السعودية اليوم

مستشارة أسرية تحذر الرجال: لا تكذبوا على...

السعودية اليوم
إصابة شخص في انهيار جدار مبنى بجدة
السعودية اليوم

إصابة شخص في انهيار جدار مبنى بجدة

السعودية اليوم