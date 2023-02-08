Icon

اختطاف طائرة إندونيسية وطلب غريب من خاطفيها Icon نيوم تعلن عن وظائف إدارية شاغرة Icon جامعة الأميرة نورة تنظم أنشطة توعوية مهنية وصحية Icon مايكروسوفت تتحدى جوجل وتعزز محرك بحثها Icon إجراءات لحماية المرضى من الجرعات الإشعاعية الزائدة Icon نائبة تستفز بايدن ببالون أبيض وتصفه بالكاذب Icon التعليم في المملكة قوة ناعمة والأكثر تأثيراً على المدى الطويل Icon غرفة حائل تعلن 500 فرصة وظيفية تدريبية منتهية بالتوظيف Icon نشر الصور الأولى لانتشال المنطاد الصيني Icon الظهور الأول لكيم وعائلته بعد الاختفاء الغامض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
عمال الإنقاذ يبحثون عن الناجين

أكثر من 8400 قتيل سقطوا بزلزال تركيا

2023-02-08 الساعة 8:53
أكثر من 8400 قتيل سقطوا بزلزال تركيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ما زال يحصد عداد الموت المزيدَ من الضحايا في تركيا وسوريا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين فجر الاثنين الماضي، فيما يواصل عمال وفرق الإنقاذ سحب الجثث والبحث عن ناجين.

ارتفاع عدد القتلى

وأفادت أحدث حصيلة للضحايا، بحسب قناة العربية اليوم الأربعاء، بأنها بلغت نحو 8400، وسط اكتظاظ مراكز الإيواء، والمستشفيات في الجنوب التركي.

قد يهمّك أيضاً
Img

وقوع أكثر من 220 هزة ارتدادية في أعقاب زلزال تركيا

Img

الأمن البيئي يضبط 21 مخالفًا بسبب انتهاكات الرعي

وفي تركيا وحدها ارتفع عدد القتلى إلى 5894 ووصل عدد الجرحى، اليوم الأربعاء، إلى 34,810، فيما عملت طائرات الجيش التركي على نقل عدد من المصابين في أضنة وملاطية إلى مدينة إسطنبول.

البحث عن الناجين

وارتفعت حصيلة القتلى لنحو 2500 في شمال غرب سوريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في حين ارتفعت أصوات العديد من المنظمات المحلية مؤخراً مطالبة بالمساعدة، لاسيما في غياب أي آليات كبيرة ووسائل تقنية حديثة للمساعدة في البحث عن ناجين.

نقص المساعدات

وفي السياق، أفادت مصادر بنقص شديد في المستلزمات الطبية ومراكز الإيواء في حلب، كما أكدت أن عائلات كثيرة لا تزال عالقة تحت الركام في تلك المدينة.

فيما تستمر جهود الإنقاذ في كل من البلدين بحثًا عن ناجين تحت الأنقاض، على الرغم من تراجع الأمل كلما تقدم الوقت في العثور على أحياء.

الزلزال المدمر

يشار إلى أن الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا فجر الاثنين بلغ قوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، مدمّراً آلاف المباني، ومخلفاً آلاف الجرحى والمشردين والقتلى.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تتوقع الأسوأ، وتخشى أن تكون الحصيلة أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولى المنشورة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مصادرة سكوتر تقوده أم بريطانية لنقل طفلتها...
غرائب

مصادرة سكوتر تقوده أم بريطانية لنقل طفلتها...

غرائب
ألمانيا تبحث مع واشنطن تزويد أوكرانيا بالدبابات
العالم

ألمانيا تبحث مع واشنطن تزويد أوكرانيا بالدبابات

العالم
وظائف شاغرة لدى مشروع نيوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى مشروع نيوم

وظائف
رونالدو وميسي في مواجهة خارج أوروبا للمرة...
آخر الاخبار

رونالدو وميسي في مواجهة خارج أوروبا للمرة...

آخر الاخبار
تفتيش منزل بايدن والعثور على وثائق سرية
العالم

تفتيش منزل بايدن والعثور على وثائق سرية

العالم
تأشيرة الترانزيت مجانية وتتيح العمرة وزيارة المسجد...
السعودية اليوم

تأشيرة الترانزيت مجانية وتتيح العمرة وزيارة المسجد...

السعودية اليوم
وظائف لدى شركة بي إيه إي سيستمز...
السعودية اليوم

وظائف لدى شركة بي إيه إي سيستمز...

السعودية اليوم
أمير القصيم يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة مشاريع...
السعودية اليوم

أمير القصيم يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة مشاريع...

السعودية اليوم