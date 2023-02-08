أكثر من 8400 قتيل سقطوا بزلزال تركيا

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ما زال يحصد عداد الموت المزيدَ من الضحايا في تركيا وسوريا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين فجر الاثنين الماضي، فيما يواصل عمال وفرق الإنقاذ سحب الجثث والبحث عن ناجين.
وأفادت أحدث حصيلة للضحايا، بحسب قناة العربية اليوم الأربعاء، بأنها بلغت نحو 8400، وسط اكتظاظ مراكز الإيواء، والمستشفيات في الجنوب التركي.
وفي تركيا وحدها ارتفع عدد القتلى إلى 5894 ووصل عدد الجرحى، اليوم الأربعاء، إلى 34,810، فيما عملت طائرات الجيش التركي على نقل عدد من المصابين في أضنة وملاطية إلى مدينة إسطنبول.
وارتفعت حصيلة القتلى لنحو 2500 في شمال غرب سوريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
في حين ارتفعت أصوات العديد من المنظمات المحلية مؤخراً مطالبة بالمساعدة، لاسيما في غياب أي آليات كبيرة ووسائل تقنية حديثة للمساعدة في البحث عن ناجين.
وفي السياق، أفادت مصادر بنقص شديد في المستلزمات الطبية ومراكز الإيواء في حلب، كما أكدت أن عائلات كثيرة لا تزال عالقة تحت الركام في تلك المدينة.
فيما تستمر جهود الإنقاذ في كل من البلدين بحثًا عن ناجين تحت الأنقاض، على الرغم من تراجع الأمل كلما تقدم الوقت في العثور على أحياء.
يشار إلى أن الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا فجر الاثنين بلغ قوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، مدمّراً آلاف المباني، ومخلفاً آلاف الجرحى والمشردين والقتلى.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تتوقع الأسوأ، وتخشى أن تكون الحصيلة أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولى المنشورة.