أكثر 10 أفلام مشاهدة على Netflix منذ طرحها خطيب المسجد النبوي: أكثروا من الاستغفار وأقبلوا بقلوبكم على ربكم الأرصاد: رياح تثير الأتربة على حائل خطيب المسجد الحرام: معونة السعودية للمنكوبين واجب وإغاثة للملهوف مجري يقود مباراة الاتحاد والعدالة أحمد شراحيلي يغيب عن مواجهة العدالة تبرعات الحملة الشعبية السعودية تقترب من 200 مليون ريال مباراة الوحدة والنصر تمنح ملعب الشرائع رقمًا قياسيًا جدل بشأن استضافة كاتب خليجي مدان في جرائم تحرش سوريا تعلن حلب واللاذقية وإدلب وحماة مناطق منكوبة جراء الزلزال
كشفت Netflix عن أكثر عشرة أفلام من إنتاجها مشاهدة منذ طرح المنصة، وقد جاء 7 منهم في العامين الماضيين، ومنهم واحد تم ترشيحه لأفضل فيلم في حفل توزيع جوائز الأوسكار.
وأخذت Netflix في الاعتبار عدد الساعات التي تم فيها مشاهدة الفيلم في 28 يومًا بعد صدوره، أي أن ما حقق شعبية بعد هذه المدة لم يتم أخذه في الاعتبار، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.
ويُذكر أنه في السنوات الخمس الماضية، نما عدد مشتركي Netflix بشكل كبير، مما زاد من عدد الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى المزيد من الأفلام الحديثة.
على سبيل المثال، عندما تم إصدار The Irishman في عام 2019، كان لدى المنصة 158 مليون مشترك، ولكن عندما ظهر فيلم Red Notice الأكثر مشاهدة في عام 2021، كان عدد المشتركين فيه 222 مليونًا.
صدر الفيلم عام 2021، عدد ساعات المشاهدة في أول 28 يومًا: 364 مليونًا.
صدر عام 2021، عدد ساعات المشاهدة في أول 28 يومًا: 360 مليونًا.
صدر عام 2018، عدد ساعات المشاهدة في أول 28 يومًا: 282 مليونًا.
صدر بنهاية 2022، عدد ساعات المشاهدة في أول 28 يومًا: 280 مليونًا.
صدر في 2022، عدد ساعات المشاهدة في أول 28 يومًا: 254 مليونًا.
صدر عام 2022، عدد ساعات المشاهدة في أول 28 يومًا: 233 مليونًا.
صدر عام 2020، عدد ساعات المشاهدة في أول 28 يومًا: 232 مليونًا.
صدر عام 2022، عدد ساعات المشاهدة في أول 28 يومًا: 229 مليونًا.
صدر عام 2021، عدد ساعات المشاهدة في أول 28 يومًا: 215 مليونًا.
صدر عام 2019، وتم ترشيحه لأفضل فيلم في حفل توزيع جوائز الأوسكار، عدد ساعات المشاهدة في أول 28 يومًا: 215 مليونًا.