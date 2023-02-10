أكثر 10 أفلام مشاهدة على Netflix منذ طرحها 

كشفت Netflix عن أكثر عشرة أفلام من إنتاجها مشاهدة منذ طرح المنصة، وقد جاء 7 منهم في العامين الماضيين، ومنهم واحد تم ترشيحه لأفضل فيلم في حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وأخذت Netflix في الاعتبار عدد الساعات التي تم فيها مشاهدة الفيلم في 28 يومًا بعد صدوره، أي أن ما حقق شعبية بعد هذه المدة لم يتم أخذه في الاعتبار، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويُذكر أنه في السنوات الخمس الماضية، نما عدد مشتركي Netflix بشكل كبير، مما زاد من عدد الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى المزيد من الأفلام الحديثة.

على سبيل المثال، عندما تم إصدار The Irishman في عام 2019، كان لدى المنصة 158 مليون مشترك، ولكن عندما ظهر فيلم Red Notice الأكثر مشاهدة في عام 2021، كان عدد المشتركين فيه 222 مليونًا.

قائمة الأفلام العشر الأكثر مشاهدة على Netflix

1- Red Notice

صدر الفيلم عام 2021، عدد ساعات المشاهدة في أول 28 يومًا: 364 مليونًا.

2- Don’t Look Up

صدر عام 2021، عدد ساعات المشاهدة في أول 28 يومًا: 360 مليونًا.

3- بيرد بوكس

صدر عام 2018، عدد ساعات المشاهدة في أول 28 يومًا: 282 مليونًا.

4- Glass Onion: A Knives Out Mystery

صدر بنهاية 2022، عدد ساعات المشاهدة في أول 28 يومًا: 280 مليونًا.

5- The Gray Man

صدر في 2022، عدد ساعات المشاهدة في أول 28 يومًا: 254 مليونًا.

6- The Adam Project

صدر عام 2022، عدد ساعات المشاهدة في أول 28 يومًا: 233 مليونًا.

7- Extraction

صدر عام 2020، عدد ساعات المشاهدة في أول 28 يومًا: 232 مليونًا.

8- Purple Hearts

صدر عام 2022، عدد ساعات المشاهدة في أول 28 يومًا: 229 مليونًا.

9- The Unforgivable

صدر عام 2021، عدد ساعات المشاهدة في أول 28 يومًا: 215 مليونًا.

10- The Irishman

صدر عام 2019، وتم ترشيحه لأفضل فيلم في حفل توزيع جوائز الأوسكار، عدد ساعات المشاهدة في أول 28 يومًا: 215 مليونًا.