Icon

أكثر 10 أفلام مشاهدة على Netflix منذ طرحها  Icon خطيب المسجد النبوي: أكثروا من الاستغفار وأقبلوا بقلوبكم على ربكم Icon الأرصاد: رياح تثير الأتربة على حائل Icon خطيب المسجد الحرام: معونة السعودية للمنكوبين واجب وإغاثة للملهوف Icon مجري يقود مباراة الاتحاد والعدالة Icon أحمد شراحيلي يغيب عن مواجهة العدالة Icon تبرعات الحملة الشعبية السعودية تقترب من 200 مليون ريال Icon مباراة الوحدة والنصر تمنح ملعب الشرائع رقمًا قياسيًا Icon جدل بشأن استضافة كاتب خليجي مدان في جرائم تحرش Icon سوريا تعلن حلب واللاذقية وإدلب وحماة مناطق منكوبة جراء الزلزال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تم ترشيح أحدهم لأفضل فيلم في حفل توزيع جوائز الأوسكار

أكثر 10 أفلام مشاهدة على Netflix منذ طرحها 

2023-02-10 الساعة 2:17
أكثر 10 أفلام مشاهدة على Netflix منذ طرحها 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

كشفت Netflix عن أكثر عشرة أفلام من إنتاجها مشاهدة منذ طرح المنصة، وقد جاء 7 منهم في العامين الماضيين، ومنهم واحد تم ترشيحه لأفضل فيلم في حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وأخذت Netflix في الاعتبار عدد الساعات التي تم فيها مشاهدة الفيلم في 28 يومًا بعد صدوره، أي أن ما حقق شعبية بعد هذه المدة لم يتم أخذه في الاعتبار، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

قد يهمّك أيضاً
Img

الشثري: إغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا من أعمال الشريعة

Img

الدفاع المدني يسيطر على حريق بحي الهفوف

ويُذكر أنه في السنوات الخمس الماضية، نما عدد مشتركي Netflix بشكل كبير، مما زاد من عدد الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى المزيد من الأفلام الحديثة.

على سبيل المثال، عندما تم إصدار The Irishman في عام 2019، كان لدى المنصة 158 مليون مشترك، ولكن عندما ظهر فيلم Red Notice الأكثر مشاهدة في عام 2021، كان عدد المشتركين فيه 222 مليونًا.

قائمة الأفلام العشر الأكثر مشاهدة على Netflix

1- Red Notice

صدر الفيلم عام 2021، عدد ساعات المشاهدة في أول 28 يومًا: 364 مليونًا.

أكثر 10 أفلام مشاهدة على Netflix منذ طرحها 

2- Don’t Look Up

صدر عام 2021، عدد ساعات المشاهدة في أول 28 يومًا: 360 مليونًا.

3- بيرد بوكس

صدر عام 2018، عدد ساعات المشاهدة في أول 28 يومًا: 282 مليونًا.

4- Glass Onion: A Knives Out Mystery

صدر بنهاية 2022، عدد ساعات المشاهدة في أول 28 يومًا: 280 مليونًا.

5- The Gray Man

صدر في 2022، عدد ساعات المشاهدة في أول 28 يومًا: 254 مليونًا.

6- The Adam Project

صدر عام 2022، عدد ساعات المشاهدة في أول 28 يومًا: 233 مليونًا.

7- Extraction

صدر عام 2020، عدد ساعات المشاهدة في أول 28 يومًا: 232 مليونًا.

8- Purple Hearts

صدر عام 2022، عدد ساعات المشاهدة في أول 28 يومًا: 229 مليونًا.

9- The Unforgivable

صدر عام 2021، عدد ساعات المشاهدة في أول 28 يومًا: 215 مليونًا.

10- The Irishman

صدر عام 2019، وتم ترشيحه لأفضل فيلم في حفل توزيع جوائز الأوسكار، عدد ساعات المشاهدة في أول 28 يومًا: 215 مليونًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رونالدو يُشارك في 45 دقيقة ضد سان...
آخر الاخبار

رونالدو يُشارك في 45 دقيقة ضد سان...

آخر الاخبار
بلغاريا تدعم الملف السعودي لاستضافة إكسبو 2030
السعودية اليوم

بلغاريا تدعم الملف السعودي لاستضافة إكسبو 2030

السعودية اليوم
الفيصلي يواجه الرياض ضمن 5 مباريات اليوم...
الرياضة

الفيصلي يواجه الرياض ضمن 5 مباريات اليوم...

الرياضة
الاتفاق يفقد نعيم سليتي 4 أسابيع
آخر الاخبار

الاتفاق يفقد نعيم سليتي 4 أسابيع

آخر الاخبار
لقطات لـ صحن المطاف وهو ممتلئ بالمعتمرين...
السعودية اليوم

لقطات لـ صحن المطاف وهو ممتلئ بالمعتمرين...

السعودية اليوم
مباراتان غدًا في دوري روشن السعودي
الرياضة

مباراتان غدًا في دوري روشن السعودي

الرياضة
الدوام في جامعة الشمالية الساعة التاسعة صباحًا...
السعودية اليوم

الدوام في جامعة الشمالية الساعة التاسعة صباحًا...

السعودية اليوم
التشكيل المثالي للجولة الـ15 في دوري روشن
الرياضة

التشكيل المثالي للجولة الـ15 في دوري روشن

الرياضة