أمانة جدة تصادر 15 ألف عبوة من المنتجات المحظورة بنطاق بلدية البلد

صادرت أمانة محافظة جدة خلال حملة ميدانية مشتركة 15.300 ألف عبوة من المستحضرات المحظورة جرى تخزينها داخل مستودعين مخالفين بنطاق بلدية البلد الفرعية وذلك ضمن أعمال الرقابة لمنع المخالفات والحد من الظواهر السلبية على الطرق وداخل الأحياء السكنية.

ضبط منتجات محظورة

وأوضح رئيس بلدية البلد المهندس أحمد الشافعي أن الجولة الميدانية للفرق الرقابية تمكنت من رصد مستودعين بالنطاق جرى استغلالهما لتخزين المنتجات المحظورة حيث جرى مصادرة أكثر من 15 ألف عبوة بالموقعين بمشاركة فرع وزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء واللتين استكملتا عملية حصر الكميات المرصودة واتخذتا الإجراءات النظامية حيالها.

وأشار م. الشافعي إلى أنه جرى إغلاق المستودعين وأعدت مذكرة استدعاء لملاك الموقعين وجرى عمل المحاضر اللازمة، مؤكدا مواصلة جهودها لرصد الظواهر السلبية وتتبع الأنشطة والممارسات العشوائية داخل الأحياء السكنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مثمنا دور السكان ووعيهم في دعم الجهود البلدية بالتبليغ عن أي مخالفات عبر تطبيق بلدي أو عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.