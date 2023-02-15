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تجنبًا لتطبيق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

أمانة جدة: سارعوا بتسوير الأراضي الفضاء قبل أول مارس

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٩ مساءً
أمانة جدة: سارعوا بتسوير الأراضي الفضاء قبل أول مارس
المواطن - واس

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دعت أمانة محافظة جدة ملاك الأراضي الفضاء على المحاور والشوارع الرئيسة “المستهدفة” ضمن المرحلة الثانية إلى سرعة تسوير أراضيهم تجنبًا لتطبيق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية والمقرر بدء سريانها بدءاً من الأول من مارس القادم.

المحاور المستهدفة

وبينت الأمانة أن المحاور والطرق المستهدفة بقرار تسوير الأراضي خلال المرحلة الثانية تشمل: (طريق المكرونة – طريق الأمير متعب بن عبدالعزيز – طريق الكورنيش – شارع عبدالله السليمان – شارع البترجي – شارع الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز – شارع الأمير فيصل بن فهد – طريق الأمير نايف – شارع الأمير مشعل بن ماجد – شارع قريش) .

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تفاصيل الحملة

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، قد أطلقت حملتها التوعوية لتنفيذ قرار تسوير الأراضي الفضاء، مستهدفة ملَّاكَ الأراضي الفضاء (التجارية) الواقعة على المحاور الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية التي ستوضح عبر برنامج (GIS) ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري .

وأتت الحملة على مرحلتين، شملت الأولى إعلان المحاور المستهدفة وإطلاق دليل التسوير، تضمنت المرحلة الثانية الرقابة وتطبيق اللائحة ورصد امتثال الملاك؛ بهدف تحسين المشهد الحضري عبر توحيد مظهر الأراضي الفضاء المحيطة بالمباني، والحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي وحمايتها من التعديات وتوضيح حدود ملكيتها.

 

 

 

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