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من المرجح أن تصل في موعد لا يتجاوز نهاية عام 2023

أمريكا تبدأ إنتاج دبابات مخصصة لأوكرانيا

2023-02-05 الساعة 7:45
أمريكا تبدأ إنتاج دبابات مخصصة لأوكرانيا
المواطن- فريق التحرير

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تبدأ شركة General Dynamics الأمريكية، في إنتاج دبابات أبرامز جديدة لتزود بها أوكرانيا في صراعها ضد روسيا، بحسب ما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مصنع الشركة في أوهايو، ينتج نحو 12 دبابة شهريًا، وتنتظر الشركة حاليا التعليمات التي تدور حول ما إذا كان يجب أن تعطي الأولوية لأوكرانيا على الطلبات الأخرى أم لا.

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وقال الخبراء العسكريون للصحيفة، إن دبابات أبرامز الموعودة لسلطات كييف مكلفة في صيانتها واستهلاكها المرتفع للوقود.

وفي وقت سابق، أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، عن رأي مفاده أنه على الرغم من قرار تزويد كييف بـ 31 دبابة من طراز أبرامز إم 1، إلا أنه سيكون من الصعب على الجانب الأوكراني الحفاظ على قدرته القتالية.

موعد وصول الدبابات الأمريكية لأوكرانيا

ووفقًا لوسائل الإعلام الأمريكية، من المرجح أن تصل دبابات أبرامز الجديدة إلى أوكرانيا في موعد لا يتجاوز نهاية عام 2023.

وتأتي تلك التقارير بعد أشهر من المناشدات والضغوط الدولية التي انتهت بموافقة برلين وواشنطن على تزويد كييف بالدبابات، الأمر الذي وصفه أحد كبار مساعدي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه قبضة الديمقراطية الحقيقية في مواجهة الاجتياح الروسي.

ويوازي عدد الدبابات ثلاث كتائب تقريباً، وتعتبر تغييراً في مستوى المساعدة التي يقدمها حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى حكومة كييف، كما تعد أيضًا استفزازًا لموسكو التي اتهمت الحلف والدول الغربية بالتدخل المباشر في الحرب.

أمريكا تبدأ إنتاج دبابات مخصصة لأوكرانيا (3)

أنواع الدبابات الغربية المسلمة لكييف

وتم الاتفاق على إرسال الدبابات التالية: ليوبارد 2 الألمانية، أبرامز M1 الأميركية،  تشالنجر 2 البريطانية.

وينظر لتلك الدبابات على أنها فعالة بشكل أكبر من غالبية المركبات السوفياتية والروسية التي لعبت حتى الآن دوراً مركزياً في أول حرب برية موسعة تشهدها أوروبا منذ عقود، وهو أمر كان مفاجئًا لمن اعتقدوا بأن الدبابات أصبحت عملياً من أسلحة الماضي.

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