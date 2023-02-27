أمن الطرق لقائدي المركبات بالشرقية: انتبهوا من الضباب

نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية، بأن المنطقة قد تشهد حالة ضباب.

حاله ضباب

وغردت القوات الخاصة لأمن الطرق عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلة: تنبيه لمستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية في كلٍّ من (الجبيل- الخبر- الدمام- الظهران- القطيف)، نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ حاله ضباب مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

وعبرت عن تمنياتها بأخذ الحيطة أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع.

تحذير من التقلبات الجوية

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني دعت إلى أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية المحتملة على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من أمس الأحد إلى الأربعاء المقبل.

وأوضحت المديرية في بيان صادر عنها أن منطقة الرياض ستتأثر بأمطار متوسطة تشمل ضرما والقويعية والمزاحمية والأفلاج والخرج وحوطة بني تميم ووادي الدواسر، إضافة إلى أجزاء من منطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة والجموم وبحرة ورنية وتربة والخرمة والمويه.

ولفتت إلى أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة لتشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات، وأجزاء من منطقة عسير وتشمل أبها وخميس مشيط وسراة عبيدة وأحد رفيدة والحرجة وتثليث والنماص وبلقرن والمجاردة ومحايل وبارق وتنومة، وأجزاء من مناطق جازان والباحة ونجران، وستتأثر منطقة مكة المكرمة بأمطار خفيفة تشمل الليث والقنفذة وجدة وخليص.

أماكن تجمع السيول

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، مع الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.