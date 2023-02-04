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تم فرض حظر جوي في محيطه 

أنباء عن إسقاط أمريكا للمنطاد الصيني

2023-02-04 الساعة 9:34
أنباء عن إسقاط أمريكا للمنطاد الصيني
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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تواردت أنباء، غير رسمية، بشأن قيام أمريكا بإسقاط المنطاد الصيني، وقد أغلقت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية 3 مطارات بعد هذه الأنباء.

وقالت مصادر أمريكية لشبكة سكاي نيوز، إن واشنطن تسعى لإسقاط المنطاد الصيني واستعادة حطامه لفحصه؛ مضيفين أن عملية الإسقاط قد تتطلب إغلاقًا جويًا في محيطه.

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خلاف حول طبيعة المنطاد الصيني

وهناك خلاف بين واشنطن وبكين حول طبيعة المنطاد، حيث وصفه المسؤولون الأمريكيون بأنه بالون تجسس، بينما يصر الصينيون على أنه جهاز مراقبة للأرصاد الجوية حاد عن مساره.

ويُذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، قد قالت في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، إنها لم تسقط البالون خوفًا من أن الحطام المتساقط قد يلحق الضرر بالمدنيين الأمريكيين.

وقال السكرتير الصحفي للبنتاغون، الجنرال بات رايدر: إن أي حطام ميداني محتمل سيكون كبيرًا، ويمكن أن يتسبب في إصابات أو وفيات مدنية أو أضرار جسيمة في الممتلكات.

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