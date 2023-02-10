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في نهائي مونديال الأندية

أنشيلوتي يخشى تكرار سيناريو برشلونة أمام الهلال

2023-02-10 الساعة 12:50
أنشيلوتي يخشى تكرار سيناريو برشلونة أمام الهلال
المواطن - فريق التحرير

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يطمح المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي لمواصلة تفوقه في المباريات النهائية، وقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني لحصد كأس العالم للأندية 2022.

نهائي مونديال الأندية

ويحتضن ملعب مجمع مولاي عبدالله في الرباط، يوم غد السبت، مباراة ريال مدريد ضد الهلال في نهائي مونديال الأندية، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

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ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadrid

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مشواره في كأس العالم للأندية من الدور نصف النهائي، حيث تمكن من تحقيق الفوز على الأهلي المصري بأربعة أهداف مقابل هدف، ليخطف التأهل.

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال النسخة الحالية من البطولة بالفوز على الوداد بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل، ثم تجاوز فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3/2.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @fifaworldcup_ar

أنشيلوتي يخشى تكرار مباراة برشلونة

واعتاد أنشيلوتي على الصعود إلى منصات التتويج مع جميع الفرق التي دربها، ما يحفزه لمواصلة هوايته وتحقيق الفوز على حساب الهلال، والمساهمة في حصد ريال مدريد للقب كأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخه.

أنشيلوتي
المدرب الإيطالي – المصدر @realmadrid

وباستثناء المواجهات التي اتجهت إلى الوقت الإضافي وركلات الترجيح، لم يخسر أنشيلوتي سوى مباراة نهائية واحدة من أصل 16 نهائيًا طوال مسيرته التدريبية.

وتعود المباراة النهائية الوحيدة التي خسرها أنشيلوتي إلى شهر يناير الماضي، عندما واجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره برشلونة في نهائي كأس السوبر السعودي بالسعودية، وفاز البارشا بنتيجة 3/1.

أنشيلوتي
المدرب الإيطالي – المصدر @realmadrid

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