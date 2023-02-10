أنشيلوتي يخشى تكرار سيناريو برشلونة أمام الهلال

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يطمح المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي لمواصلة تفوقه في المباريات النهائية، وقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني لحصد كأس العالم للأندية 2022.
ويحتضن ملعب مجمع مولاي عبدالله في الرباط، يوم غد السبت، مباراة ريال مدريد ضد الهلال في نهائي مونديال الأندية، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية.
وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مشواره في كأس العالم للأندية من الدور نصف النهائي، حيث تمكن من تحقيق الفوز على الأهلي المصري بأربعة أهداف مقابل هدف، ليخطف التأهل.
على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال النسخة الحالية من البطولة بالفوز على الوداد بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل، ثم تجاوز فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3/2.
واعتاد أنشيلوتي على الصعود إلى منصات التتويج مع جميع الفرق التي دربها، ما يحفزه لمواصلة هوايته وتحقيق الفوز على حساب الهلال، والمساهمة في حصد ريال مدريد للقب كأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخه.
وباستثناء المواجهات التي اتجهت إلى الوقت الإضافي وركلات الترجيح، لم يخسر أنشيلوتي سوى مباراة نهائية واحدة من أصل 16 نهائيًا طوال مسيرته التدريبية.
وتعود المباراة النهائية الوحيدة التي خسرها أنشيلوتي إلى شهر يناير الماضي، عندما واجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره برشلونة في نهائي كأس السوبر السعودي بالسعودية، وفاز البارشا بنتيجة 3/1.