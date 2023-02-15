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قدمها الدكتور عبدالعزيز السويلم

أولى محاضرات منتدى الابتكار الاجتماعي تناقش الملكية الفكرية والابتكار

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ مساءً
أولى محاضرات منتدى الابتكار الاجتماعي تناقش الملكية الفكرية والابتكار
المواطن - فريق التحرير

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انطلقت صباح اليوم، أولى محاضرات منتدى الابتكار الاجتماعي بعنوان الملكية الفكرية ونشر ثقافة الابتكار والتي قدمتها الدكتور عبدالعزيز السويلم.

وخلال المحاضرة، قالت روبرتا كالاريس خلال المحاضرة الأولى “إن التأهيل والتدريب في الابتكار الاجتماعي ممكن أن يحدث كل 100 سنة”.

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وقال الأستاذ عبد الواحد الغانم: “إن أي ابتكار سواء تكنولوجي أو اقتصادي هو اجتماعي”، وقالت د. سلوى المصعبي: “إن القدرات البشرية هي أي إلهام أو أفكار تساعد على تنمية المجتمع”.

وقال أنس قاضي إن نسبة شفاء الأطفال من مرضى السرطان في الدول المتقدمة 70% بينما في البلدان الفقيرة لا تتجاوز 30%”

انطلاق فعاليات منتدى الابتكار الاجتماعي

وانطلقت في العاصمة الرياض، اليوم الأربعاء، فعاليات منتدى الابتكار الاجتماعي 2023 بمشاركة متحدثين محليين وعرب ودوليين، برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض.

أجندة المنتدى الذي ينعقد على مدى يومي 15 – 16 فبراير تشتمل على عدد من الجلسات والمحاضرات وورش العمل.

خبراء متخصصون

ويشارك في الجلسات وورش العمل خبراء ومختصون في مجال الابتكار الاجتماعي وريادة الأعمال الاجتماعية من السعودية والوطن العربي والعالم، إضافة إلى إعلان وتكريم الفائزين بجائزة سنديان للابتكار الاجتماعي للعام 2023 .

وتستضيف جلسات وفعاليات المنتدى أكثر من 200 متحدث محلي وعربي ودولي من (السعودية، والأردن، والكويت، والإمارات، لبنان، وفيتنام، وجنوب أفريقيا، والدنمارك، والسويد، وبريطانيا، وأمريكا، وهولندا، وإيطاليا).

ويعقد المنتدى أكثر من 20 جلسة وفعالية مرافقة، وأكثر من 20 محاضرة وورشة عمل، حيث تركز الجلسات والفعاليات المصاحبة على آخر التحديثات في مجال الابتكار الاجتماعي، ودوره في المجال التعليمي وعلاقته بالشباب، وتأثيره على البيئة والرقمنة، وتناقش أيضًا تعزيز الإبداع والابتكار في البيئات المختلفة.

تحديات الابتكار الاجتماعي

ويناقش المنتدى، تحديات الابتكار الاجتماعي والاستدامة، وجودة الحياة وتنمية الأسر الأقل دخلاً، والقيم في الابتكار الاجتماعي، إضافة إلى نقاش موضوع دعم الابتكار الاجتماعي في سياق رؤية 2030، ودور القطاع الخاص في تنفيذ مبادرات الابتكار الاجتماعي .

يشار إلى أن منتدى الابتكار الاجتماعي يعد إحدى مبادرات مركز أسبار للبحوث والدارسات، يجمع سنويًا قادة الجهات والمشاريع الاجتماعية والممارسين من أنحاء العالم؛ للتواصل وتبادل الأفكار في مجالات الابتكار.

ويستهدف المنتدى، تحفيز الحراك العالمي في الريادة الاجتماعية، وتوفير منصة للتعلم وتبادل الخبرات، وأحدث الممارسات وبناء الشراكات بين رواد الأعمال الإقليمين والعالميين؛ لدعم ريادة الأعمال الاجتماعية.

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