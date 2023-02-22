أول أيام العقرب الثانية غدًا

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قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني: إن غدًا الخميس أول أيام سعد بلع أو العقرب الثانية.
وأضاف الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن العقرب الثانية والنجم السابع من الشتاء أيامه 13يومًا.
وتابع: أن آخر أنواء الشتاء يسمى بعقرب الدم دلالة على أن برده يدمي ولا يقتل، لكن برده شديد أحيانًا يضر المزروعات إذا هبت رياح أصلها قطبي أوسيبيري، وتكثر به الأمطار.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم– بمشيئة الله تعالى– أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتمتد إلى منطقة تبوك، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.