أول تعليق لخبير توقع حدوث زلزال تركيا وسوريا قبل 3 أيام

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جاء أول تعليق من الخبير الهولندي، الذي أثار مفاجأة وسط الدمار الهائل لزلزال تركيا وسوريا، حيث توقع الخبير حدوث الزلزال منذ 3 أيام وهو ما أثار استغراب الكثيرين.
Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCVقد يهمّك أيضاً
— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 3, 2023
وقال الخبير فور وقوع الزلزال اليوم الاثنين عبر تغريدة له بتويتر: “قلبي مع كل ضحايا الزلزال الكبير في وسط تركيا”.
وأضاف: “كما ذكرت سابقًا، سيحدث هذا عاجلًا أم آجلًا في هذه المنطقة، على غرار ما حدث في عامي 115 و 526. فهذه الزلازل تسبقها دائمًا مؤشرات، وهي التي تم رصدها في 4-5 فبراير الجاري”.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تغريدة سابقة مثيرة للجدل للباحث الهولندي الذي توقع قبل أيام زلزال تركيا وذكر الدول التي ستتأثر بالزلزال.