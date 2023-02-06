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أول تعليق لخبير توقع حدوث زلزال تركيا وسوريا قبل 3 أيام

2023-02-06 الساعة 2:19
أول تعليق لخبير توقع حدوث زلزال تركيا وسوريا قبل 3 أيام
المواطن - هالة عبدالرحمن

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جاء أول تعليق من الخبير الهولندي، الذي أثار مفاجأة وسط الدمار الهائل لزلزال تركيا وسوريا، حيث توقع الخبير حدوث الزلزال منذ 3 أيام وهو ما أثار استغراب الكثيرين.

توقعات الزلزال

وقال الخبير فور وقوع الزلزال اليوم الاثنين عبر تغريدة له بتويتر: “قلبي مع كل ضحايا الزلزال الكبير في وسط تركيا”.

وأضاف: “كما ذكرت سابقًا، سيحدث هذا عاجلًا أم آجلًا في هذه المنطقة، على غرار ما حدث في عامي 115 و 526. فهذه الزلازل تسبقها دائمًا مؤشرات، وهي التي تم رصدها في 4-5 فبراير الجاري”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تغريدة سابقة مثيرة للجدل للباحث الهولندي الذي توقع قبل أيام زلزال تركيا وذكر الدول التي ستتأثر بالزلزال.

مناطق الزلزال

ونشر الخبير الهولندي والباحث في شؤون الزلازل فرانك هوغيربيتس تغريدة عبر “تويتر” توقع خلالها زلزال تركيا بدقة قبل 3 أيام من وقوعه وذكر الدول الني ستتأثر بالزلزال.
وذكر هوغيربيتس في 3 فبراير الجاري أي قبل 3 أيام، أن زلزال سيحدث بقوة 7.5 درجة مئوية في مناطق جنوب وسط تركيا والأردن وسوريا ولبنان.
وتعد هذه الهزة الأكبر في تركيا منذ زلزال 17 أغسطس 1999 الذي تسبب بمقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في إسطنبول.

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