أومتيتي يعود لحسابات نادي برشلونة

عاد النجم الفرنسي صامويل أومتيتي إلى حسابات نادي برشلونة، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة بمدافع يلعب بالقدم اليسرى.

أومتيتي قد يعود لبرشلونة

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية: “إينيجو مارتينيز، لاعب أتلتيك بيلباو هو أبرز المرشحين لدعم صفوف نادي برشلونة، رغم تراجع مستواه بالفترة الأخيرة وعدم تقديم ناديه عرضًا لتجديد عقده”.

وأضافت: “أومتيتي المعار لصفوف ليتشي، يأمل أن يتمكن من استعادة مكانه في برشلونة، ولازال لديه عقد مع البارسا، كما تتابع الإدارة الكتالونية اللاعب نديكا مدافع آينتراخت فرانكفورت الألماني”.

وتابعت الصحيفة الإسبانية: “خيار عودة أومتيتي وارد بشدة، بعد ظهوره بمستوى مميز مع ليتشي، الذي يلعب له على سبيل الإعارة من نادي برشلونة”.

وجاء في ختام التقرير: “إدارة برشلونة تريد أن يتكون الدفاع من أراوخو، إريك جارسيا، كوندي، كريستنسن ولاعب خامس، حيث يُنظر إلى ماركوس ألونسو على أنه ظهير المستقبل”.

نادي برشلونة بالدوري الإسباني

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بشكل مميز في الدوري الإسباني الممتاز هذا الموسم، حيث ينفرد بصدارة الترتيب برصيد 56 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن ريال مدريد.

ويستعد برشلونة لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي قادش، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني الممتاز.