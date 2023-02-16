Icon

أومتيتي يعود لحسابات نادي برشلونة Icon آل عقران: التوجه للابتكار الإعلامي مطلب وعلى الصحف المبادرة بصناعة جيل جديد من الإعلاميين Icon الطائي يسعى لمواصلة انتفاضته ضد العدالة Icon سيبايوس يُعلق على فارق النقاط مع برشلونة بالدوري الإسباني Icon ولي العهد يعلن تطوير أكبر داون تاون حديث عالمياً بالرياض Icon الزعاق: رمضان هذا العام 29 يوماً وعيد الفطر 21 إبريل Icon والد التوأم السيامي اليمني يصر على تقبيل رأس الربيعة Icon وصول الطائرة الإغاثية السعودية الحادية عشرة إلى مطار غازي عنتاب Icon وظائف بـ شركة الخطوط السعودية للتموين Icon مشهد يبكى الملايين لأم سورية تحتضن جثة ابنها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
لتدعيم دفاع الفريق الأول

أومتيتي يعود لحسابات نادي برشلونة

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:١١ مساءً
أومتيتي يعود لحسابات نادي برشلونة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

عاد النجم الفرنسي صامويل أومتيتي إلى حسابات نادي برشلونة، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة بمدافع يلعب بالقدم اليسرى.

أومتيتي قد يعود لبرشلونة

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية: “إينيجو مارتينيز، لاعب أتلتيك بيلباو هو أبرز المرشحين لدعم صفوف نادي برشلونة، رغم تراجع مستواه بالفترة الأخيرة وعدم تقديم ناديه عرضًا لتجديد عقده”.

قد يهمّك أيضاً
Img

تطبيق خطير يتجسس على واتساب حتى بدون اتصال 

Img

وظائف هندسية شاغرة في شركة ياسرف

وأضافت: “أومتيتي المعار لصفوف ليتشي، يأمل أن يتمكن من استعادة مكانه في برشلونة، ولازال لديه عقد مع البارسا، كما تتابع الإدارة الكتالونية اللاعب نديكا مدافع آينتراخت فرانكفورت الألماني”.

صامويل أومتيتي مع ليتشي
أومتيتي

وتابعت الصحيفة الإسبانية: “خيار عودة أومتيتي وارد بشدة، بعد ظهوره بمستوى مميز مع ليتشي، الذي يلعب له على سبيل الإعارة من نادي برشلونة”.

وجاء في ختام التقرير: “إدارة برشلونة تريد أن يتكون الدفاع من أراوخو، إريك جارسيا، كوندي، كريستنسن ولاعب خامس، حيث يُنظر إلى ماركوس ألونسو على أنه ظهير المستقبل”.

صامويل أومتيتي مع نادي برشلونة
أومتيتي

نادي برشلونة بالدوري الإسباني

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بشكل مميز في الدوري الإسباني الممتاز هذا الموسم، حيث ينفرد بصدارة الترتيب برصيد 56 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن ريال مدريد.

ويستعد برشلونة لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي قادش، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني الممتاز.

نادي برشلونة
لاعبو برشلونة – المصدر @FCBarcelona

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات بانخفاض قريب في أسعار القهوة والهيل
السعودية اليوم

توقعات بانخفاض قريب في أسعار القهوة والهيل

السعودية اليوم
7 أسباب لـ الطلاق الصامت وطرق تجنب...
السعودية اليوم

7 أسباب لـ الطلاق الصامت وطرق تجنب...

السعودية اليوم
التعليم تسمح للمدارس الأهلية والعالمية تقديم بداية...
السعودية اليوم

التعليم تسمح للمدارس الأهلية والعالمية تقديم بداية...

السعودية اليوم
مديرة صندوق النقد : الاقتصاد العالمي يمكن...
تقارير

مديرة صندوق النقد : الاقتصاد العالمي يمكن...

تقارير
إنجاز استثنائي لـ الاتحاد بدوري روشن
آخر الاخبار

إنجاز استثنائي لـ الاتحاد بدوري روشن

آخر الاخبار
الخطوط السعودية للشحن تعلن توفر وظائف للعمل...
السعودية اليوم

الخطوط السعودية للشحن تعلن توفر وظائف للعمل...

السعودية اليوم
اعتدوا على مواطن وصدموا مركبته عمدًا فسقطوا...
السعودية اليوم

اعتدوا على مواطن وصدموا مركبته عمدًا فسقطوا...

السعودية اليوم
تعليق الدراسة في سوريا وتركيا حتى 13...
العالم

تعليق الدراسة في سوريا وتركيا حتى 13...

العالم